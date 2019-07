Le lait est tiré, allons le boire!

Les vaches du «Ranz» demeurent, dans les cortèges comme dans le spectacle, des personnages très attendus et applaudis. Pendant la Fête, elles logent au Jardin Doret dans une écurie construite spécialement pour elles, superbe bâtiment que les responsables, Jean-Pierre Chollet et Éric Sonnay, ont tenu – quelle belle idée – à laisser très ouvert et accessible au public.

Je me suis baladé dans cette ferme descendue en ville et j’y ai vu les yeux des gosses – mais aussi ceux d’adultes de tous âges et de toutes origines – s’ouvrir tout grands, épatés, subjugués par les quarante bêtes tout en placidité et si apaisantes. Elles se laissent observer, toucher, caresser, et même questionner. J’ai entendu un môme demander son prénom à Briquette, puis à Punaise.

Et il y a là, en permanence, des messieurs aimables – Norbert, le chef d’écurie, Rui, Guillaume, Frédéric, Charly, Jean-Claude – qui à tour de rôle dorlotent les vaches, toutes portantes, et informent les passants avec patience et compétence. Ce lieu est un peu un éloge à la douceur, à la tranquillité, au temps qui va au rythme juste. Le quartier accueille aussi des chevaux, des poulains, une mule, et quinze chèvres de chez Perreten, à Leysin: on y hume le bon air de la vérité campagnarde. Puis, le matin et le soir (avant 7h et après 17h), autre idée magnifique, pendant la traite, on peut goûter le lait – délicieux! – et en acheter à 1 franc le litre.