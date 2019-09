Le nouveau musée cantonal: donnons-lui un avenir vaudois

Nous allons découvrir le 5 octobre prochain le tout nouveau Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (MCBA). Un magnifique centre culturel, riche et moderne, qui contribuera au rayonnement de notre culture, bien au-delà de Lausanne, où il est implanté. Mais pour être digne de son titre (Musée «cantonal»), il devra aussi tisser des liens avec d’autres partenaires culturels. Les autres musées du canton doivent profiter de la naissance de ce pôle muséal.

Triplant ses surfaces, le MCBA deviendra attractif pour un public local, suisse et international, en montant des expositions temporaires et permanentes, montrant des œuvres majeures qui étaient jusqu’alors coincées au Palais de Rumine ou dans des dépôts. Ce musée sera bientôt complété, sur le même site, par deux autres musées, dans les domaines de la photographie et des arts appliqués, pour former Plateforme 10.

On peut être fiers de ces nouvelles attractions dans le panorama vaudois, que l’on soit intéressé par la culture ou pas. En effet, les espaces de culture font se rencontrer des gens très divers et suscitent la réflexion et le questionnement: ils participent à l’enrichissement d’une société. Ce sont des emblèmes identitaires aussi. Enfin, ce sont des lieux qui contribuent au succès touristique et économique d’une région.

«Il faut que le MCBA continue à tisser des liens avec d’autres partenaires culturels et qu’il les développe plus encore»

Le MCBA contient le mot «cantonal» dans sa dénomination. Ses collections et celles de fondations partenaires, inscrites à l’Inventaire suisse des biens culturels, sont même d’une importance nationale. Par ailleurs, en tenant compte de l’abondance de galeries, de collectionneurs et d’artistes implantés dans la région lémanique, le plus grand canton romand se doit d’avoir un musée des beaux-arts digne du XXIe siècle.

Enfin, notre région compte un nombre important d’institutions de formation dans les domaines artistiques; les arts visuels font aussi partie du cursus scolaire: il est donc logique que le MCBA puisse accueillir toutes ces personnes en apprentissage dans des locaux adaptés.

Mais il faut aussi que le MCBA continue à tisser des liens avec d’autres partenaires culturels et qu’il les développe plus encore. Il existe de nombreux musées et institutions au travers du canton qui font un travail remarquable. Ces institutions font aussi rayonner la culture, avec leurs moyens.

Il est évident que le MCBA doit d’abord se faire à son nouvel écrin et à ses deux nouveaux voisins muséaux immédiats – il faut lui laisser du temps pour cela. Ceci dit, ce cœur culturel lausannois doit aussi battre pour mettre en valeur tout le corps culturel vaudois. Et ce cœur gagnera en énergie et en santé s’il prend en compte ces musées régionaux, et les fait profiter de ses richesses par des partenariats divers et variés. C’est aussi ce qu’implique, à mon sens, le terme de «cantonal».