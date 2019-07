Le pinot parle romanche

On l’appelle la Petite Bourgogne, tant son terroir porte le pinot noir avec panache. Les Grisons ont acquis leur renommée avec ce cépage qui couvre près des trois quarts de son vignoble. Dans cette vallée du Rhin, la Bündner Herrschaft cultive la vigne depuis plus de mille ans sur un sol très calcaire avec, aujourd’hui, des rendements limités et des vinifications «à la bourguignonne», qui expliquent des prix plutôt élevés. La surface est petite, 423 hectares (3% du vignoble suisse), alignée entre Fläsch et Malans, en passant par Maienfeld et Jenins. Il faut ici des cépages plutôt précoces vu le climat, même si l’exposition et le foehn aident à la maturité.

À côté de ces grands pinots noirs, les blancs se partagent un quart du gâteau, avec d’abord de l’acolon, ce croisement allemand, du sauvignon blanc, du chardonnay ou du pinot gris. Heureusement, quelques passionnés ont sauvé le compléter, cépage autochtone qui tire son nom de l’office du soir des moines bénédictins. Tardif, avec une acidité très haute, il donne des vins complexes et parfumés auxquels il faut laisser un peu de temps pour s’affiner.

Un blanc? Le Jenins Completer 2011 du Schloss Reichenau, de Gian-Battista von Tscharner, élevé sous bois, arômes de noisettes et d’épices, du gras, de l’acidité, de la longueur (60 francs)

Un rouge? Le Pinot Noir Passion 2017, de Thomas et Martin Donatsch, à Malans, un nez de fruits noirs et d’épices, une bouche dense et longue (36 francs)