Le stupéfiant quitte ou double d’un haut fonctionnaire

«Je voulais voir jusqu’où elle allait.» C’est le titre de l’interview choc publiée jeudi par «ArcInfo». Le quotidien neuchâtelois donne la parole à Laurent Feuz, l’homme qui a démissionné séance tenante, au début mai, de son poste de chef du Service cantonal des formations postobligatoires.

Il est poursuivi pour tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. Et c’est la police judiciaire fédérale (FedPol) qui l’a dénoncé à la justice de son canton: le haut fonctionnaire avait échangé des messages à connotation sexuelle avec une certaine Tamara, qu’il croyait âgée de 14 ans. En réalité, il s’agissait d’un agent de FedPol qui, sous couverture, traquait les prédateurs sévissant sur internet.

Laurent Feuz, 46 ans, s’accroche à une étonnante ligne de défense. Il prétend qu’il menait un travail scientifique quand il s’est fait pincer. En échangeant sur un site de rencontre avec celle qu’il pensait être une adolescente, le chef de service voulait «mesurer si les relations interpersonnelles se construisent de la même façon que sur des réseaux plus traditionnels, comme Facebook». Objectif: «réfléchir à un contenu de formation» censé aider les enseignants. Il précise avoir donné un aperçu de ses recherches lors d’un séminaire à la Haute École pédagogique en janvier – ce que confirme «ArcInfo».

«S’il est condamné, il rejoindra la cohorte des criminels bien réels du monde virtuel»

Mais pourquoi avoir posé des questions d’ordre sexuel à sa très jeune interlocutrice? «Je voulais savoir jusqu’où elle était capable de se protéger, pour tester l’efficacité de la prévention», répond l’intéressé. Et les photos illicites d’enfants retrouvées à son domicile? Là encore, assure le quadragénaire, il s’agissait de matériel destiné à une action de prévention des dangers du tchat sur internet, menée il y a plus de douze ans.

Si Laurent Feuz n’avait pas averti sa hiérarchie de cette enquête, c’est parce qu’il estimait pouvoir faire usage de son autonomie de chef de service, sa mission étant «d’arriver avec des solutions». Ce n’est qu’après son interpellation qu’il a tenté de s’expliquer avec sa ministre de tutelle, Monika Maire-Hefti. Il espère désormais convaincre les personnes qui vont l’interroger. «J’ai la conscience tranquille», affirme-t-il, droit dans ses bottes.

Ce cadre influent sait parfaitement qu’il joue sa carrière à quitte ou double. Il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, rappelons-le. Mais s’il est reconnu coupable et condamné, il rejoindra la cohorte des criminels bien réels du monde virtuel. Une réalité dont on découvre l’ampleur effarante au fur et à mesure qu’éclatent de telles affaires. Une étude publiée jeudi le souligne avec force: en Suisse, plus de 90% des 15-16 ans ont déjà été confrontés au moins une fois à une situation à risque sur la Toile. Près d’une fille sur quatre et un garçon sur cinq ont été sollicités pour fournir des informations à caractère sexuel contre leur gré. Et on ne parle pas de jeunes fictifs comme Tamara, mais de vrais ados, de nos enfants. Qui doivent être protégés. (24 heures)