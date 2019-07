Le Tessin s’épelle m-e-r-l-o-t

Le canton est indissociable de son cépage phare, le merlot, qui constitue 82% de ses vignes. La grosse centaine de producteurs y cultivent 8% du vignoble suisse, où l’arrivée du cépage bordelais il y a un siècle a rapidement condamné les autochtones à la part congrue ou à la disparition.

Dans cette région où on trouve encore des plantations en pergola qui permettaient de cultiver autre chose en dessous, la bondola ou la bondolette ont heureusement été sauvées, entre autres par Stefano Haldemann, qui cultive une soixantaine de spécialités oubliées.

Du Sopraceneri, la région de Bellinzone, au Sottoceneri méridional, les sols changent de nature, granitiques au nord, lourds et fertiles au sud. Le merlot, donc, est devenu un gène tessinois qui adore ce climat du sud des Alpes au soleil généreux, aux pluies régulières et aux températures élevées.

Les meilleurs producteurs du canton savent flatter les papilles «étrangères», en particulier alémaniques, avec des vins riches, fruités, complexes, qui s’exportent bien et qui tiennent leur place dans des concours internationaux. Ces mêmes Alémaniques ont apprécié la vinification en blanc du merlot qu’on trouve là-bas, soit par un simple pressurage direct, soit par une filtration au charbon.

Un blanc?

Le Malcantone Bianco 2017, Cantina Monti, Cademario, un assemblage müllerXthurgau, chardonnay et pinot gris, vinifié et élevé en fûts, sur lie, au nez exotique et à la bouche délicatement citronnée (27 francs).

Un rouge?

Le Quattromani 2014, assemblage des meilleurs merlots de Brivio, Tamborini, Delea et Gialdi, tout en puissance, en maturité, en complexité, une affirmation virile qui laisse peu de place à la délicatesse (55 francs).