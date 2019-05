Les Églises doivent se réformer ou vont disparaître

L’image de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui brûle n’est au fond que la métaphore vivante de la crise du religieux qui secoue la modernité en Occident depuis les années 60.

Certes, l’Église catholique est en flamme à cause des atrocités commises par des milliers de prêtres pédophiles, mais le phénomène de la déchristianisation et de la sécularisation concerne massivement toutes les confessions du Vieux-Continent. Selon les statistiques, seulement 10% de la population se rendent à un service religieux au moins une fois par semaine et la très grande majorité des Suisses ne s’identifient plus à aucune religion. Face à ce constat accablant, les scandales des abus sexuels et leur médiatisation ne font que cacher des inadéquations de modèles religieux anachroniques qui peinent à donner des réponses adaptées aux nouveaux défis socioculturels de notre époque.

Trop de décalage par rapport aux nouvelles valeurs des jeunes générations; trop de discours contradictoires au sujet de l’égalité homme-femme, de la sexualité et du célibat des prêtres, de l’homosexualité; assez de l’omerta et des silences coupables!

Une structure archaïque et légaliste en flagrante rupture avec son message fondateur, lui libérateur!

L’homme moderne peut-il chercher Dieu à travers des rites et des prières au langage désuet dont il ne connaît même plus le vocabulaire et le sens? Les dogmes indéchiffrables et les leçons de morale infantilisantes répondent-ils encore aux aspirations spirituelles d’une humanité, affranchie des tutelles et des superstitions du passé, en route vers son âge adulte?

Le salut viendra de la capacité à réformer en profondeur une structure archaïque et légaliste en flagrante rupture avec son message fondateur, lui libérateur! Mettre fin au cléricalisme et favoriser le partage des responsabilités et des décisions entre prêtres et laïques, ouvrir l’accès au sacerdoce aux femmes, adapter la liturgie aux nouveaux codes de la civilisation contemporaine, ne seront que les prémices d’une révolution copernicienne apte à remettre l’Évangile au milieu du village.

Les mesures contre les abuseurs sexuels ne serviront à rien sans une révision en profondeur, saine et réaliste, de l’approche de la sexualité en Église.

Toutefois, toute réorganisation restera stérile si elle n’est pas accompagnée par une véritable spiritualité du cœur, capable de délier l’homme de toute forme de contrainte et d’asservissement à l’ego et au mental.

L’essentiel étant pour le sage de favoriser chez l’autre «une expérience» intérieure de rencontre et d’unité avec le Divin qui transcende temples et traditions, en quête d’un mystère qui éveille et humanise l’homme.

À l’aune du dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, il est urgent de spiritualiser les religions à la recherche de cette liberté, de cette brise «qui subitement fait se ployer le cœur, sous un excès de douceur». (24 heures)