Les jeux vidéo sont des œuvres d’art à part entière

Le 30 août dernier, Vaud devenait le premier Canton à soutenir l’industrie vidéoludique en remettant, à l’occasion du Numerik Games Festival, à Yverdon-les-Bains, la somme de 50 000 francs à trois studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Disons-le d’emblée, ce soutien est réjouissant, en plus d’être en parfaite cohérence avec la volonté de la ministre Cesla Amarelle de numériser l’école vaudoise. Il sonne comme une reconnaissance tant attendue pour un domaine souvent dévalué, voire méprisé.

En effet, s’afficher en tant que «gamer» c’est, aujourd’hui encore, prendre le risque de se voir coller péremptoirement, au mieux l’étiquette de l’adolescent attardé et asocial, au pire celle de l’individu rageur et violent. À cet égard, l’attitude de certaines figures influentes de ce monde est révélatrice de la mauvaise image dont jouit l’univers du jeu vidéo. Ainsi, Donald Trump, pour expliquer l’effroyable fusillade d’El Paso survenue cet été, pointait du doigt, entre autres, le rôle supposément néfaste joué par les consoles numériques. De la même façon, le réalisateur à succès Gus van Sant, dans son chef-d’œuvre cinématographique «Elephant», établissait un lien douteux entre la tristement célèbre tuerie de Columbine et la pratique régulière de jeux vidéo.

Les modèles japonais et sud-coréen mettent pourtant à mal l’existence d’une corrélation entre violence et attrait prononcé pour la culture vidéoludique. Malgré l’omniprésence des jeux vidéo et le succès de «l’e-sport» (sports électroniques) sous leurs latitudes, ces deux pays sont parmi les plus paisibles du monde. À défaut d’être inexistantes, les agressions physiques, avec ou sans armes, y sont extrêmement rares. D’ailleurs, Tokyo et Séoul font partie du top 10 des villes les plus sûres du monde d’après le rapport 2019 de l’Economist Intelligence Unit.

«Ni plus ni moins que des contes de fées modernes à apprécier à leur juste valeur»

Nous devrions dès lors reconsidérer les jeux vidéo qui, loin d’être de simples objets de divertissement, constituent quelques fois de véritables œuvres d’art de la culture populaire. De la même façon qu’un film, un jeu vidéo nécessite d’être pensé et réalisé par une équipe artistique. Celle-ci n’est pas moins exigeante que l’industrie cinématographique lorsqu’il s’agit de créer des récits. Qui s’intéresse un tant soit peu aux jeux vidéo ne peut nier la puissance esthétique de la série «The Legend of Zelda» ou la qualité scénaristique des multiples opus de «Final Fantasy», ni plus ni moins que des contes de fées modernes, qu’il convient d’apprécier à leur juste valeur. Du reste, à une échelle régionale, la chorale vaudoise Tale of Fantasy, qui interprète régulièrement des musiques issues de la pop culture, démontre qu’il est tout à fait possible de sublimer des partitions de jeux vidéo par le chant classique.

Dans une société qui se numérise chaque jour un peu plus, il serait donc schizophrénique de continuer à mésestimer les jeux vidéo en leur prêtant de sombres propriétés.