Les noms de rue sont un patrimoine vivant

Faut-il craindre le changement du nom d’une rue? À peine évoque-t-on l’idée de remplacer une figure controversée que des accusations en «révisionnisme» inspiré du politically correct sont lancées… Au contraire, le débat public sur ces questions n’est-il pas le révélateur d’un patrimoine vivant?

Récemment, la polémique a secoué la ville de Neuchâtel à propos de l’Espace Louis-Agassiz, du nom d’un naturaliste mondialement reconnu, mais aussi d’un idéologue adepte de la ségrégation raciale. Contestée au XIXe siècle déjà, la figure d’Agassiz n’a pourtant pas été adossée à la Faculté des lettres neuchâteloise depuis des temps immémoriaux, mais en 1988 seulement. À Lausanne, une paisible avenue jouxtant le Petit-Chêne porte également le nom d’Agassiz… À la suite d’une interpellation au Conseil communal, la Municipalité va poser un panneau d’information complémentaire. Une concession anachronique aux thuriféraires de l’antiracisme?

La controverse neuchâteloise a malheureusement escamoté l’hommage que les autorités entendaient rendre à la première femme élue au Conseil national, Mme Tilo Frey. La désignation d’un espace public par le nom d’une personnalité produit un effet de mémoire collective. À Lausanne, la toponymie de l’écoquartier des Plaines-du-Loup célèbre quatre femmes d’exception: Édite Burger, pianiste et chanteuse; Élisabeth Jeanne de Cerjat, cofondatrice de l’Asile des aveugles; Germaine Ernst, peintre, et Elisa Serment, pionnière du féminisme. Les noms de femmes représentent moins de 3% des rues lausannoises! Risque-t-on de céder au politiquement correct avec quatre patronymes féminins supplémentaires?

«Faire face à l’histoire, c’est aussi avoir le courage de reconnaître des erreurs»

Faire face à l’histoire, c’est aussi avoir le courage de reconnaître des erreurs… Lors de la polémique sur la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1990, il devenait nécessaire d’actualiser la mémoire des Suisses. Les mythes du Réduit et du Plan Wahlen n’y tenaient plus. Aujourd’hui, les recherches sur les internements administratifs révèlent une pratique massive, avec une estimation de 60 000 personnes internées au siècle dernier. Parmi ces cas, plusieurs victimes innocentes attendent une reconnaissance historique, afin de pouvoir se reconstruire et aller de l’avant. Est-ce ici un effet du «révisionnisme» en histoire?

L’oubli participe du travail de mémoire, sans cela il n’y a pas de patrimoine vivant ni d’avenir en commun. Abandonner le nom d’un idéologue raciste, c’est une conséquence possible d’un débat démocratique. Et si le changement d’adresse intéresse surtout les chauffeurs de taxi ou les facteurs, les travaux des historiens méritent sans aucun doute des débats publics.

Nous vous invitons à participer au grand débat public sur ce thème organisé avec «24 heures», mercredi 3 juillet à 20 heures dans la salle du Conseil communal de Lausanne. (24 heures)