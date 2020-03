Pas une ligne sur les ovnis, comme par hasard...

Pas question de tomber dans les théories conspirationnistes. Mais, tout de même, il y a de quoi se poser des questions. Le coronavirus tombe à point nommé pour occulter la divulgation prochaine d’un secret que les puissants de la planète connaissent tous: l’existence des extraterrestres. Et, là, force est de constater que les médias mainstream n’en parlent pas.

Tout cela est passé sous silence, mais aux quatre coins de la planète les ufologues sont dans les starting-blocks. Ils répètent que l’heure de «la grande divulgation générale» approche. S’ils en sont convaincus, c’est qu’en 2019 le très sérieux «New York Times» a publié des témoignages de pilotes de l’US Navy qui affirment avoir vu des «objets étranges» lors de leurs vols d’entraînement sur la côte est des États-Unis entre l’été 2014 et mars 2015. Des sortes de toupies qui se déplaçaient à des vitesses supersoniques.

Si de tels témoignages commencent à fuiter, c’est que les gouvernements sont en train de préparer l’opinion publique mondiale à une révélation stupéfiante: nous ne sommes pas seuls dans l’univers et les aliens sont peut-être déjà parmi nous. Connue des seuls Illuminati, cette vérité serait sur le point d’être livrée au monde. Les ufologues en sont convaincus.

Qui va enfin oser lâcher le morceau? Donald Trump? Pas sûr. Au grand dam des experts en soucoupes volantes, le président américain a mis publiquement en doute la parole des militaires qui prétendent avoir vu des choses. Curieux, non?

Le démocrate Bernie Sanders, lui, a promis de faire des révélations s’il était élu. Encore faut-il qu’il passe la rampe de la primaire. Et, là, il est plutôt parti pour être satellisé. Comme par hasard… Les présidents américains auraient-ils peur de parler? La communauté des ufologues note que l’ancien président Bill Clinton est moins timoré. S’il ne confie pas de choses précises, il a déclaré: «Si on nous rendait visite un jour je ne serais pas surpris.» Hillary est sur la même ligne. Un aveu. Le couple sait des choses. Quant à Joe Biden, probable rival de Donald Trump en novembre prochain, force est de constater qu’il ne s’épanche pas sur le sujet des ovnis. Pour avoir fait de l’humour et plaisanté sur la supposée présence d’aliens sur Terre, son mentor Barack Obama n’a pas laissé de bons souvenirs aux ufologues.

Depuis que la science admet que l’existence d’autres formes de vie est possible en dehors de la Terre, les experts en petits hommes verts n’acceptent plus d’être raillés. Depuis quelques semaines, ils se raccrochent à l’espoir de voir surgir de nouvelles révélations de ce côté de l’Atlantique. L’armée de l’air britannique vient en effet d’annoncer la publication prochaine de dossiers confidentiels concernant des signalements d’objets volants non identifiés. Ces documents, rédigés par une section de la Royal Air Force (RAF), pourraient bien recouper les témoignages des militaires américains.

Tout le monde retient son souffle.