Dans la lutte contre les virus, ne pas se tromper de cible

Le besoin de sécurité est devenu une recherche quasi obsessionnelle de nos sociétés. La diffusion, somme toute limitée sous nos contrées, du virus Covid-19 met en évidence un des aspects paradoxaux des sociétés modernes: plus leurs systèmes de protection sont importants et plus leur quête et leur soif de sécurité augmentent. En d’autres termes, la croissance des dispositifs de soutien et d’aide de toute nature exacerbe nos appréhensions face aux aléas de l’existence.

Les dispositifs préventifs inédits, décrétés par les autorités fédérales, pour tenter de contenir la diffusion de l’épidémie actuelle, ont eu pour conséquence de renforcer chez le citoyen le sentiment de l’imminence et de l’importance d’un danger.

Les raisons de cette anxiété collective sont naturellement diverses. Mais un élément peut être d’ores et déjà retenu à ce stade. Nos sociétés sont bâties sur un substrat d’insécurité parce que les individus qui les forment ne trouvent plus ni en eux-mêmes, ni dans leur entourage immédiat, ni dans l’environnement qui les accueille, la capacité et les ressources pour assurer leur propre protection.

L’intervention étatique, lorsqu’elle se déploie, a comme effet pervers de redistribuer une partie des rôles, dépossédant littéralement une partie de la population de sa capacité d’action ou de réaction. Cette dépendance au collectif est saine dans la mesure où elle renforce l’importance du lien social. Mais elle devient problématique lorsqu’elle amoindrit le pouvoir d’agir.

Nos rapports à la santé sont assez typiques de cette façon de faire. La Suisse, à l’instar des autres sociétés développées, a mis en place un système de soins performants et de haute qualité. L’augmentation constante de l’espérance de vie en bonne santé est en partie liée à l’existence de ce système.

Pourtant, l’appréhension que tout cet édifice pourrait être remis en question s’est amplifiée en conséquence. Le sentiment que nos vies sont fragiles est largement partagé. Dès lors, tout événement en apparence non maîtrisé soulève des réactions grégaires de panique. Dans les faits, les masques de protection ou les produits désinfectants ont été pris d’assaut. Ils sont en rupture de stock.

Protections dérisoires, voire peut-être contre-productives, car altérant les comportements préventifs simples et de bon sens à observer face à toute contagion. Le recours aux masques de protection reflète d’abord le désarroi collectif face à un ennemi inconnu, insidieux, dont l’existence est plus attestée dans les médias et les réseaux sociaux que dans nos interactions quotidiennes.

L’interdiction de grands rassemblements, décrétée par le Conseil fédéral, a frappé les esprits. Elle est d’abord un rappel aux règles élémentaires de prudence!