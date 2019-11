Médias et justice: sus aux intermédiaires!

On appelle ça la «désintermédiation». Ce néologisme lourd, emprunté au langage économique et commercial, se traduit par la réduction ou la suppression des intermédiaires dans un circuit de distribution. Étendu aux institutions d’une démocratie, c’est un très vilain mot.

Cette «désintermédiation», Olivia Dufour la cible dans un récent livre «Justice et médias», dont le projet s’affiche en sous-titre: «La tentation du populisme» (LGDJ, Éditions Lextenso). Elle prend au sérieux l’avertissement précoce du sociologue français Dominique Wolton: «Il faut se méfier de ce qui […] renforce le mythe d’une société «en direct» débarrassée d’intermédiaires».

Olivia Dufour est Française, avocate de formation passée au journalisme. Elle collabore à la presse économique et juridique de son pays et tient un blog. Le monde rêvé de la Silicon Valley propose la vision d’un citoyen appelé à «s’émanciper des corps intermédiaires pour enfin exister pleinement».

Olivia Dufour se garde de disqualifier par principe les réseaux sociaux. Mais elle rapproche leur faculté de constituer très rapidement des foules nombreuses et puissantes – et pas seulement virtuelles! – du fantasme de la disparition des intermédiaires: «À n’importe quel moment et dans des délais très brefs, une foule est susceptible de se constituer spontanément ou sous influence pour remettre en cause une institution et exiger d’elle qu’elle se plie à sa volonté». Les médias partagent certes le sort des intermédiaires, depuis qu’ils se voient privés de nombreux privilèges par les effets de l’internet. Ils n’en sont pas moins des instruments puissants de la «désintermédiation» qui frappe l’institution judiciaire. D’une plume tonique, Olivia Dufour déroule les affaires: Kerviel, Merah, Tron, Sauvage, Fillon, Barbarin. Les contextes sont différents, les enjeux variables. Le moteur reste le même: imposer au fonctionnement de l’institution judiciaire, souvent lente et complexe, l’attente pressante d’une opinion publique encline à juger.

«Le dogme contemporain de la transparence entre en conflit frontal avec la contrainte du secret»

S’agit-il d’une «faillite française»? Il est permis d’en douter. Le dogme contemporain de la transparence entre en conflit frontal avec la contrainte du secret auquel la justice est tenue. Il paraît très ambivalent en matière de presse. «D’un côté, les journalistes s’appuient sur le culte de la transparence pour légitimer les atteintes à la vie privée, au secret de l’instruction, à la confidentialité des rapports avocats/clients, au secret d’État… De l’autre, les mêmes défendent, avec raison mais sans toujours saisir la contradiction intrinsèque qui affecte leur position, le secret des sources en ce qu’il est une condition de la survie du journalisme.» Sauf à rappeler que sous des climats divers les origines des fuites dans les affaires judiciaires, et les motivations de leurs auteurs, posent aussi quelques questions.