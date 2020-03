Ménager la chèvre et le chou est un exercice risqué

La pandémie de coronavirus met toutes les institutions à l’épreuve. L’exercice de l’autorité politique se manifeste de façon différenciée selon les régimes. En Chine, le confinement total d’une population de plusieurs millions de personnes a impressionné les pays occidentaux, qui ont choisi une politique moins stricte, en tentant d’obtenir l’adhésion raisonnée des populations concernées.

«Les Latins sollicitent un confinement quasi total de la population, alors qu’en Suisse alémanique, les réticences face à l’intervention de l’État sont notoires»

En Suisse, les tensions n’ont pas manqué entre les différentes régions, avec d’une part une approche verticale de la gestion de la crise, en particulier dans les cantons latins et une pratique plus horizontale des décisions dans la région germanophone. En d’autres termes, les Latins sollicitent un confinement quasi total de la population, alors qu’en Suisse alémanique, les réticences face à l’intervention de l’État sont notoires.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral a été contraint de trouver une voie médiane entre des tendances relativement opposées. Ce clivage recoupe celui généralement relevé dans les politiques publiques lorsqu’elles concernent la prévention dans son sens large. Des tensions existent alors entre, d’une part, ceux qui prônent la diffusion large d’une information que la population destinataire doit faire sienne et, d’autre part, une pratique plus répressive, voire plus prohibitive.

Déterminer une ligne politique claire dans de telles circonstances relève de la gageure. L’Exécutif fédéral avait surpris, s’était même attiré les foudres d’une partie de l’opinion publique lorsqu’il avait pris les devants en Europe en interdisant les rassemblements de plus de mille personnes. C’était à la fin du mois de février. Les réserves, voire les réticences l’ont obligé par la suite à modérer ses interventions. Laxistes pour les uns, inutiles pour les autres, les restrictions des interactions au sein de la population se sont finalement imposées en Suisse comme dans le reste de l’Europe.

Face à des intérêts et des analyses de la situation relativement contradictoires, le Conseil fédéral doit ménager l’ensemble des partenaires sociaux. Il est sous pression et doit prendre des décisions tenant compte des réalités tout en cherchant à rassurer une opinion publique désorientée par cette situation pour le moins inattendue.

L’appel à la responsabilité de chaque habitant à demeurer confiné chez lui tout en sanctionnant un certain nombre de comportements relève de l’équilibrisme. D’un côté, la transmission du virus dépend en partie de la volonté individuelle, forcément aléatoire. De l’autre, la situation sanitaire nécessitera sans doute un renforcement des mesures.

À l’heure actuelle, au prorata de sa population, la Suisse est un des pays les plus touchés par la pandémie. Sacrifices humains ou simples contingences sociales?