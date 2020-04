Merci à ceux qui rendent le canton si agile

Il y a un mois la pandémie a commencé à changer nos vies. Pour l’État de Vaud, les changements ont été gigantesques et presque immédiats. En quelques heures, une partie de ses missions les plus visibles se sont arrêtées – pour immédiatement repartir, à distance, en télétravail ou en respectant les conditions sanitaires. Cette agilité de l’État, nous la devons aux employés de l’Administration cantonale vaudoise et à leur éthique du service public.

Si certains avant la crise pouvaient théoriser la «disparition de l’État» et nourrir les clichés sur les fonctionnaires supposément «paresseux», ces voix vont se faire plus discrètes. L’État, heureusement, est bien là pour nous protéger dans cette crise et ses employés travaillent en première ligne pour assurer les prestations essentielles.

Les besoins sanitaires et sécuritaires les plus urgents sont remplis depuis un mois et la conduite des opérations est assurée par l’office du médecin cantonal et l’État-major cantonal de conduite.

«En quelques jours, quelques heures parfois, après les déclenchements des plans de continuité, les employés ont inventé des solutions»

Aux côtés des travailleuses et travailleurs indispensables de l’économie privée, toute l’administration est mobilisée dans cette épidémie. En quelques jours, quelques heures parfois, après les déclenchements des plans de continuité, les employés ont inventé des solutions. Les soignants travaillent comme jamais pour faire face à cette pandémie. Dans des conditions difficiles, les gardiens de prison assurent leurs tâches, les policiers patrouillent, les éducatrices de la petite enfance ont mis sur pied un accueil d’urgence, ainsi que les enseignant·e·s qui ont dû réinventer leur métier à distance.

Très rapidement une nouvelle organisation s’est déployée permettant de réduire le personnel présent dans les bureaux. Des milliers de collaborateurs sont partis en télétravail. 500 employés de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information s’assurent que le réseau tient, fournissent des solutions de réunion en ligne, parent aux cyberattaques, réparent les pannes.

Des lignes téléphoniques spéciales répondent aux nombreuses questions des Vaudois·es, que ce soit sur la santé, sur l’école ou sur les aides économiques. Le CHUV s’est réorganisé. La Protection civile a été mobilisée. Nous avons renforcé immédiatement le dispositif pour accueillir les victimes de violence domestique. Au sein du Service de l’emploi, des dizaines de collaborateurs répondent au téléphone et traitent les demandes liées au chômage partiel. Les employés de la fiscalité s’assurent que l’État dispose des liquidités permettant de payer rapidement ses factures.

En parallèle à cette réorganisation inédite, l’administration continue son travail ordinaire. Elle publie des offres d’emploi, examine des appels d’offres, traite des recours, distribue des subventions, accorde des aides… Bien sûr tout n’est pas parfait. Certains courriers restent sans réponse et certaines réponses tarderont. La plupart des guichets «physiques» sont fermés, des travaux courants sont reportés et de gros projets d’infrastructure prendront du retard. C’est le prix à payer pour préserver autant que possible la santé de la population.

Mais dans ces circonstances anormales, le dévouement exceptionnel de ses employés permet à l’État de protéger la population. C’est là la plus belle définition du service public.