Merci à Yves Ravenel pour ses trente ans d’engagement

Ce début d’année 2020 a été marqué par la soudaine démission en cours de mandat du président du Grand Conseil vaudois, l’UDC Yves Ravenel. L’agriculteur et syndic de Trélex, ébranlé et terriblement affecté par la mise en lumière d’une situation familiale en souffrance dans un contexte agricole difficile, a finalement décidé de jeter l’éponge pour l’ensemble de ses mandats politiques.

Avant de tourner la page du premier citoyen vaudois et de lui permettre d’écrire un nouveau chapitre, j’aimerais rendre hommage à l’homme politique et remercier Yves Ravenel, ce personnage chaleureux et attachant, pour plus de trente années d’engagement pour la collectivité.

Tout d’abord dans sa commune de Trélex, où il est entré au Conseil communal à l’âge de 24 ans, alors qu’il était déjà président de la société de jeunesse. Accédant ensuite à la Municipalité, il est devenu le syndic de la commune en 2016.

Son engagement pour la collectivité ne s’est pas arrêté là. En se portant candidat aux élections cantonales, c’est pour sa région et son canton qu’Yves Ravenel a souhaité s’investir. Élu au Grand Conseil vaudois en 2011, il a assumé avec sérieux son mandat de député durant neuf ans et a su faire sa place dans l’hémicycle avec droiture et humanité. Me succédant au bureau du Grand Conseil en juillet 2015, il a gravi chaque échelon pour accéder à la présidence de notre parlement cantonal.

En juin 2019, Yves Ravenel devenait le premier citoyen vaudois, rayonnant dans cette belle fonction, nous accueillant à Trélex en septembre dernier pour une magnifique réception du président du Grand Conseil, manifestation chargée d’émotions qu’Yves aurait tant aimé partager avec son papa Jean, décédé le 30 juillet 2019.

Également très impliqué dans la défense de la profession qu’il aime, Yves s’est toujours engagé avec conviction, loyauté et détermination dans les différents mandats qu’il a occupés, certainement au détriment du temps passé en famille et au prix de nombreuses concessions envers son exploitation agricole. Jamais Yves n’aurait imaginé tomber de si haut, si violemment, si vite et avec si peu de compassion.

Passionné par tout ce qu’il fait, Yves Ravenel va devoir maintenant se redresser, se reconstruire, se ressourcer et retrouver la sérénité auprès de celles et ceux qu’il aime et surtout dans son noble métier de paysan, ainsi qu’avec son troupeau.

C’est empreint de sincérité et avec toute mon amitié, cher Yves, que je t’adresse un immense merci pour ton engagement si exemplaire pour la collectivité durant plus de trente ans, un merci auquel peuvent s’associer toutes celles et ceux qui ont cru et surtout croient encore en toi. Bon vent.