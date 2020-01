Si le destin l’a épargné, il doit avoir 22 ou 23 ans. Je pense souvent à lui. Je me demande s’il a un miroir. S’il a encore besoin de se regarder chaque matin, en silence, pour vérifier qu’il est toujours vivant. Le 18 janvier 2010, il n’était qu’un enfant. Même pas terrorisé, juste le regard d’une profondeur abyssale. L’expression du vide absolu. Il a quémandé une photo. Mon vieux Nokia a capturé son visage. L’image était pixélisée, mais qu’importe. Il a fixé l’écran durant de longues minutes, preuve virtuelle qu’il respirait toujours. Il est ensuite reparti, sans un mot, sans se retourner, pieds nus, les habits gris de cette poussière de béton fracassé, respirant l’odeur âcre des milliers de cadavres prisonniers des décombres des bâtiments voisins. Il… J’aurais pu lui demander son prénom. Je n’en ai pas eu le courage. J’avais vu son visage. C’était un trésor. Car dans ce Port-au-Prince dévasté, les survivants se confondaient avec les cadavres. Des fantômes, de jour comme de nuit.

«C’était il y a dix ans, une semaine en enfer»

C’était il y a dix ans, une semaine en enfer. La découverte des charniers, de l’instinct de survie le plus sauvage. De cette avidité à vouloir graver dans son cerveau les odeurs, les yeux affolés, les larmes refoulées, les blessures atroces, pour ne jamais oublier. L’admiration aussi pour celles et ceux qui n’avaient pas le choix d’abandonner. Il y avait aussi cette rage à vouloir partager cette détresse qui écrabouille les tripes, mais que la faiblesse des mots transforme d’abord en torture, puis en révolte quand raconter revient à enfiler le costume du mythomane; la double peine du messager, impuissant dans les décombres et qu’on regarde avec incrédulité lorsqu’il revient dans son monde. Il n’y a pas de mots pour expliquer les vibrations de la chair.

À l’heure du souvenir, les bilans affirment que rien n’a changé et que Haïti est à la merci d’un nouveau drame, désespérément poursuivi par un funeste destin. Que les milliards de dollars d’aide à la reconstruction se seraient évaporés. Une faillite qui se dessinait déjà quand, au plus fort du drame, deux mondes s’entrechoquaient: l’assistance mesurée en billets verts contre la nécessité de survivre jusqu’à demain, les théories de la reconstruction en dur face au besoin de s’abriter pour la nuit. Quand je repense à Jean-Marc et à ses amis, dans la zone de Décaillette (plus de 1000 morts pour 10000 habitants), aux tombeaux qu’ils avaient rouverts pour y empiler les cadavres, car «quand il y a de la place pour un il y en a pour six», aux tombes qu’ils avaient creusées à la hâte pour y enfouir des dépouilles sous 20 centimètres de terre, avant de jouer de la guitare le soir pour s’évader un peu, je me dis que la véritable force était à l’intérieur. Et que le monde ne s’est pas assez appuyé sur cette dernière pour relever le pays, comme à chaque fois que des intérêts politiques, religieux ou économiques supérieurs sont en jeu.

C’était il y a dix et la révolte est toujours aussi ardente, attisée au quotidien par la futilité des préoccupations égoïstes et secondaires. Un reportage avec un avant et un après. Quant à l’enfant de Port-au-Prince, j’espère sincèrement que le destin lui a offert un après. Un avenir. Malgré tout.