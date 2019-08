Moutier, l’impasse politique et juridique

Nouvel épisode dans cet interminable feuilleton identitaire unique en Suisse. Ce jeudi, la justice bernoise a annulé le vote historique du 18 juin 2017 pour «violations graves du droit». Ce fameux jour avait vu les Prévôtois dire, à une courte majorité, leur volonté de rejoindre le Jura. Aïe, encore raté! Émotionnellement, si de part et d’autre les mots sont durs depuis vingt-quatre heures, c’est un sentiment d’impuissance qui domine. Cette ville déchirée peut-elle encore espérer, un jour, devenir jurassienne? Chaque option qui reste ouverte donne le sentiment d’une nouvelle impasse, qu’elle soit juridique ou politique. Les pro et les anti continueront, ce n’est pas interdit, à ne pas pouvoir se sentir unis. Et à chaque nouvelle étape, l’une ou l’autre force en présence sera plus frustrée, plus en colère, plus revancharde.

«Le vote aurait dû être exemplaire sur le plan institutionnel»

Comment en est-on arrivé là? Ce scrutin aura été le plus surveillé du pays. Il devait mettre un point final à la Question jurassienne. Le vote aurait dû être exemplaire sur le plan institutionnel. L’on se souvient de la belle «Déclaration d’intention» signée en 2012 par des gouvernements bernois et jurassien tout sourire, sous l’œil attendri de la Confédération. Mais les intentions se sont rapidement transformées en soupçons. Et des doutes sérieux se sont immiscés. Alors, il y a eu les recours d’un camp, puis les recours de l’autre camp. Et d’autres encore pourraient intervenir auprès du Tribunal fédéral.

Lire aussi: Et si les citoyens de Moutier votaient à nouveau?

Réclamera-t-on un nouveau vote? On en oublie l’ADN de la cité prévôtoise, ces blessures identitaires tenaces, génération après génération. Depuis des dizaines d’années, à Moutier, les camps sont figés. Mon fils, ma fille, tu seras séparatiste. Ou antiséparatiste. Point à la ligne. Moutier est et demeurera l’épicentre vivace de ce qui reste de la Question jurassienne.

Est-ce qu’un nouveau scrutin, voulu par ceux, philosophes, qui considèrent que le règlement du dossier ne doit pas passer par les tribunaux, serait capable de dégager une majorité indiscutable? Rien n’est moins sûr. C’est la force (et dans le cas de Moutier la principale faiblesse) de nos institutions: elles permettront toujours de nouveaux recours.