Non, les municipalités ne sont pas déloyales!

Comme le titrait «24 heures » le samedi 30 novembre, deux tiers des Communes vaudoises renoncent à baisser leurs impôts. Est-ce un manque de loyauté ou une contrainte budgétaire? Le maintien du taux communal induit pour le contribuable une hausse de ses impôts. Pour le citoyen, il est inexplicable de voir sa facture fiscale gonfler pour aider les finances de sa Commune dans une période économiquement faste, où Canton et Confédération publient année après année des excédents.

«La politique actuelle du Canton péjore les finances des villes et des villages»

Il faut savoir que la politique actuelle du Canton péjore grandement les finances des villes et des villages, en ponctionnant des charges qui découlent principalement de politiques cantonales, soit de décisions prises par le Conseil d’État et validées par les députés. Ainsi, sur la période de 2006 à 2017, les Communes ont versé 7,5 milliards de francs au titre de la seule facture sociale. Le Canton semble avoir oublié l’aide massive que les Exécutifs et Législatifs communaux lui ont apportée lorsque ses finances vacillaient. Aujourd’hui, il se montre déloyal, quand il affiche sa déception au vu des décisions des Communes qui ont refusé de baisser de 1,5% leur point d’impôt.

L’excellent rapport de la Cour des comptes sur l’audit de la péréquation intercommunale, publié en octobre dernier, fait ressortir que la part de la facture sociale a enregistré une croissance de 69% en onze ans. Ainsi, la charge annuelle des villes et des villages est passée de 458 millions à 773 millions de francs en dix ans.

La Cour des comptes relève également que, pour certaines Communes, les différents prélèvements de charges cantonales peuvent atteindre 98% des recettes fiscales. Les Municipalités n’ont dès lors pas d’autre choix que de proposer des augmentations de taux à leur Législatif, ce qui n’est nullement un objectif assigné par la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC).

Il faut encore préciser qu’en 2019 les coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (Avasad) s’élèvent à 97 francs par habitant. La reprise de cette facture par le Canton se répercute sur les finances communales en fonction de la valeur du point d’impôt de chaque Commune. Donc, en poussant le calcul jusqu’au bout, ce dont se dispense le Canton, certaines Communes sont largement perdantes quand d’autres sont largement gagnantes.

Le débat sur le budget cantonal 2020 du Grand Conseil du 10 décembre dernier laisse apparaître une lueur d’espoir, grâce notamment à certains députés qui ont pris conscience du déséquilibre manifeste entre les finances du Canton et celles des Communes prises dans leur ensemble.

Comme Jean Villard-Gilles le disait, «on a un bien joli canton», mais, pour que ce canton reste ce qu’il est, que ses citoyens puissent jouir d’un lieu de vie agréable, sécurisé, entretenu avec soin et proposant des infrastructures de qualité, des services de proximité et des activités attrayantes, il est temps que ses autorités prennent soin de leurs bien jolies communes.