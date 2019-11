La nécessaire adaptation des lois et l’esprit du temps

L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché comme Airbnb et Uber a démontré ces dernières années la nécessité d’adapter notre législation à l’évolution de nos sociétés. Les lois d’antan n’avaient guère anticipé ces nouvelles façons de se déplacer et de trouver un logement temporaire. Dans les faits, les deux plateformes n’étaient ainsi pas soumises aux mêmes règles que leurs concurrents, déjà installés sur les marchés du transport de personnes et de l’hôtellerie. Or, les lois n’ont de valeur que lorsqu’elles s’appliquent à défendre ce pourquoi elles ont été mises en place: garantir les mêmes droits et devoirs entre les acteurs économiques.

C’est pourquoi le Parti libéral-radical vaudois a appelé de ses vœux la réforme de la loi sur les activités économiques (qu’on ne saurait réduire au qualificatif de «Lex Uber», puisqu’elle touche l’ensemble de la branche des taxis) et la loi qui encadre les activités hôtelières. La première a été révisée cette année et la seconde sera bientôt dépoussiérée, le Conseil d’État ayant rendu il y a quelques mois son projet de réforme pour encadrer les pratiques des plateformes d’hébergement.

Ces révisions sont la démonstration que notre appareil législatif peut et doit s’adapter aux nouveautés. Cependant, si la Suisse est connue pour faire les choses «gentiment, mais sûrement», l’évolution technologique, elle, a déjà mis la cinquième vitesse. La réglementation des activités économiques doit fixer un cadre général sans empiéter sur l’aspect opérationnel ou freiner l’innovation. Correctement proportionnées, les nouvelles dispositions législatives peuvent nous permettre de tirer tout le bénéfice des nouvelles technologies et de l’innovation, en évitant d’éventuels effets collatéraux, comme une distorsion de concurrence ou des abus de positions dominantes.

«La réglementation des activités économiques doit fixer un cadre général sans empiéter sur l’aspect opérationnel ou freiner l’innovation»

Prenons l’exemple de l’identité numérique et de la robotisation croissante de certains métiers: soyons visionnaires et posons des règles claires, dès le départ, pour garantir la protection des données et maintenir les emplois.

En matière de climat, la loi sur la procédure administrative vaudoise devrait être révisée afin de disposer d’une procédure accélérée permettant une application rapide de tous les projets déclarés d’utilité publique et liés à l’urgence climatique.

Nous devons disposer de structures légales claires qui n’étouffent pas la capacité d’adaptation de notre société en mutation, mais qui accompagnent les évolutions et garantissent les équilibres socio-économiques. Gardons-nous cependant de la prétention qui consisterait à vouloir légiférer à tour de bras pour tenter d’imprégner la société de l’idéologie, souvent fugace, du moment. Les lois votées pour répondre à l’esprit du temps risquent souvent le destin des feuilles mortes que l’on ramasse à la pelle en automne.