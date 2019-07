Ophélie pense à son papa, Manuel, et à la Dent de Lys

Parmi les épatants gymnastes du tableau J’arrache, qui raconte ce moment où la vieille vigne disparaît pour laisser la place aux jeunes ceps, une demoiselle de 15 ans garde au cou, tenue par une chaîne en or, l’alliance de son père, Manuel. Il devrait être dans l’arène, lui aussi. Il devrait être parmi les Cent pour Cent, et après le spectacle de jour, après avoir fait un bec sur le front de sa fille Ophélie dont il serait si fier, il monterait en dessus des Paccots et s’en irait courir de sa foulée légère et expérimentée sur les rochers et les arêtes de la Dent de Lys. Cette montagne mythique fait partie de la Fête des Vignerons, parce qu’à son pied respire la buvette de Saletta, rendez-vous de tant de monde, tenue par Raoul Colliard, majestueux et historique grand-père dans l’arène. Parce qu’elle est, au même titre que le Moléson, un sommet cher à tous les gens de la terre qui descendent du pays fribourgeois pour participer à la cérémonie.

Le 14 octobre 2017, dans l’automne splendide, Manuel Cornut, sportif, gymnaste, toujours dans l’action, est parti courir là-haut. Un faux pas, une glissade, la chute, la pente. La veille, il avait fait le Miroir d’Argentine. Il venait d’avoir 50 ans. Ophélie, forcément, pense à lui souvent. Non, pas souvent, tout le temps. Surtout quand, à la fin du tableau de la Poésie de l’eau, elle émerge de la vaste bâche qui symbolise les vagues et se retrouve face au public. «Mon père aimait le spectacle, participer aux grandes organisations, les foules rassemblées pour les belles choses.

«Après le drame, elle s’est surpassée en tout. C’est sa réponse à la tristesse»

Il aurait adoré être là.» Avec Manuel, Ophélie a fait mille choses, sportives et culturelles, l’esprit toujours ouvert, le corps toujours en mouvement. La jeune fille prolonge cet élan à la Fête: «J’aime cet esprit de groupe. Et après le départ de mon papa, pas question de m’arrêter, au contraire.»

Au contraire, comme le confirme Caroline (avec Ophélie sur la photo), de la troupe des Cent pour Cent, ex-femme de Manuel et maman d’Ophélie et de Romain (qui revient tout juste d’Australie): «Elle est magnifique, admirable. Après le drame, elle s’est surpassée en tout. C’est sa réponse à la tristesse.» Réponse d’envergure: pour sa fin de scolarité obligatoire, et en attendant de se diriger vers la médecine, Ophélie a reçu le prix de mathématiques et le prix des meilleurs résultats généraux. Bientôt, la famille, les amis iront faire un pèlerinage sur la Dent de Lys. Cédric, un montagnard chevronné, un pote de la bande à Manu, est déjà allé dans la pente le lendemain du drame, pour voir, pour comprendre. Un bouquetin s’est approché de lui et lui a léché la main. Il n’avait jamais vécu ça.

Il a envoyé la photo à Ophélie. La Dent de Lys n’est pas une montagne comme les autres.