Au lieu du chacun pour soi, oser une solution concertée

Notre pays compte parmi ceux où l’épidémie de Covid-19 a connu l’une des plus fortes incidences en nombre de cas, compte tenu de sa taille et sa population, mais aussi un de ceux qui a le mieux réussi à en maîtriser les effets. Le nombre de cas s’explique sans doute par l’emplacement de la Suisse au cœur de l’Europe et l’imbrication de nos activités avec celles de nos voisins. Il aurait été impensable de vouloir s’isoler totalement, en coupant tout lien avec eux. Et si d’aventure certains devaient saisir l’argument du coronavirus pour justifier une politique de repli sur soi, il en résulterait probablement un dommage durable et important.

Il y a aussi le fait que notre système démocratique est allergique aux solutions radicales. Or, les circonstances exigeaient d’aller vite et d’oser prendre des décisions fortes, même parfois impopulaires. Cela s’est fait sans l’aval du parlement, ni du peuple, avec le risque d’un désaveu ultérieur. C’est une manière de pratiquer à laquelle nous ne sommes pas habitués en Suisse. Voilà probablement pourquoi le Conseil fédéral, pourtant doté de compétences élargies, a rechigné à prendre des mesures plus musclées, comme un confinement strict.

Cet état d’urgence remet également en cause l’équilibre complexe du fédéralisme et des rapports entre Confédération et Cantons. C’est donc tout un empilement de règlements et de lois, mais aussi d’usages et d’habitudes, qui se voient bouleversés par la crise que nous traversons. Avec à la clé la nécessité d’une plus grande réactivité et de plus d’audace.

Prenons garde, maintenant que nous sommes en train de sortir du confinement, d’éviter de faire à ceux qui nous ont dirigés des procès d’intention, voire de se laisser aller à des règlements de comptes. Après des semaines passées comme hors du temps, en suspension dans un monde un peu irréel, les frustrations sont nombreuses et le retour à la réalité peut s’avérer difficile pour une partie d’entre nous. Ce qui fait que le risque de récupération, pour rameuter à sa cause telle ou telle personne fragilisée, est élevé.

Sachons apprécier que, même en temps de crise, cette petite mécanique de précision qu’est la Suisse a continué de bien fonctionner. Même si notre système parlementaire a été temporairement mis en parenthèses, l’État de droit a persisté. Il n’y a pas eu de dérives autoritaires. Et nos élus ont démontré leur volonté de rester proches du peuple.

«Le virus ne fait pas de différence entre un pays et l’autre»

Faisons cela sans oublier l’indispensable dimension internationale du défi auquel nous devons faire face. Car même si la plupart des pays ont le réflexe de l’huître et se referment sur eux-mêmes, il n’en reste pas moins qu’il serait préférable d’apporter à un problème global des solutions concertées plutôt qu’agir chacun de son côté. Le virus ne fait pas de différence entre un pays et l’autre; ce sont nos réponses qui diffèrent. Avec à la clé des résultats plus ou moins probants. Mettons à l’avenir nos forces ensemble pour essayer de mieux anticiper ce genre de crises (comme le font certains pays asiatiques) et y apporter une réponse plus efficace, car conjointe.