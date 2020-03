Ouvrir et refermer la parenthèse autoritaire

Depuis près de deux semaines, une parenthèse s’est ouverte dans la vie du pays. Une parenthèse autoritaire. Elle permet l’action urgente. La limitation drastique des libertés, dictée par un impératif de santé publique. C’est le grand retour de l’État, lit-on un peu partout. L’État qui soigne les malades, abrite les fragiles, aide les entreprises. Et pour faire tout cela, l’État a déployé des moyens considérables. Vive l’État, donc. Mais dans quel état se trouve l’État? Dans un état paradoxal. Car pour faire fort, il s’est fragilisé. Pour aller vite, il s’est allégé du poids de la démocratie.

Bien sûr, c’est en toute légalité que les Exécutifs se sont attribué des pouvoirs extraordinaires pour faire face à la menace. Des pouvoirs qu’il faut bien qualifier d’anormaux, car ces gouvernements ont pris leurs décisions seuls, sans avoir besoin de les soumettre aux parlements. Gare aux dérives. La liberté de la presse et le droit à l’information, par exemple, doivent rester entiers. Les gouvernants et les agents de l’État n’ont pas à écarter les questions qui les enquiquinent.

Cela dit, le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux avancent cahin-caha, en se regardant en chiens de faïence ou en se faisant des queues de poisson. Il fallait s’y attendre, c’est le fédéralisme, jusque dans ses retranchements les plus étonnants. La répartition des rôles entre les deux étages étatiques n’est pas forcément prévisible. Finalement, le Conseil fédéral a pris le dessus, le virus ne connaissant pas les frontières, qu’elles soient cantonales ou nationales. Mais des exceptions restent possibles, à l’image du Tessin.

Cette semaine, le parlement fédéral veut recommencer à exister. Il y a sans doute beaucoup de citoyens qui n’en comprennent pas l’utilité, car l’urgence et la peur amènent le besoin d’ordre et d’autorité. Les parlements cantonaux seraient bien inspirés, eux aussi, de sortir de leur léthargie forcée. Le Grand Conseil vaudois se réveille très doucement cette semaine. Il reste muet et c’est la présidente du gouvernement qui le signale publiquement au détour du point de presse de vendredi: le bureau du parlement cantonal et les chefs des groupes ont eu un échange de vues avec des conseillers d’État.

«Il faut débattre. L’union sacrée a bon dos»

De nombreux Cantons, dont Vaud, ont pris des mesures très fortes pour limiter la propagation du virus, voire prononcé l’état de nécessité avant même que la Confédération ne le fasse.

Il faut dire qu’un canton est un «état souverain». Cette formule, les élites cantonales aiment parfois s’en gargariser en temps normal. Il faut les prendre au mot aujourd’hui. Un vrai état souverain fait fonctionner son parlement. Il paraît même que le parlement des Vaudois et des Vaudoises est «l’autorité suprême du Canton», dit leur Constitution.

Il est donc grand temps qu’il se remette lui aussi à travailler. Il ne doit pas seulement ouvrir les vannes des finances, mais aussi contrôler scrupuleusement ce que le gouvernement et l’administration ont fait ou pas fait depuis le début de cette nécessaire période autoritaire. Il faut débattre, en somme. Critiquer l’Exécutif n’est pas dangereux.

Ne fallait-il pas stocker des montagnes de masques? Comment les hommes et les femmes qui sont au front sont-ils protégés? Pourquoi les magasins sont-ils ouverts plus longtemps? Les contrôles des chantiers ont-ils bénéficié de moyens suffisants assez tôt?

Et au-delà de ces questions, il y aura des propositions de réformes à débattre pour réarmer la société contre la menace des pandémies, mais aussi contre ses inégalités. Les parlements sont les lieux indispensables de ces débats. L’union sacrée a bon dos. Ni trop tôt ni trop tard, il faudra refermer la parenthèse autoritaire.