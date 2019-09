Papa travaille, maman aussi, tant mieux pour la Suisse

«Pour un enfant, il est préférable qu’un des parents reste à la maison à plein temps pour s’occuper de lui.» «Le Nouvelliste» a demandé cette semaine aux huit candidats valaisans en lice pour le Conseil des États d’évaluer cette affirmation sur une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 7 (entièrement d’accord). Le sénateur sortant Beat Rieder (PDC) a répondu avec un 7 sans équivoque. Sa colistière Marianne Maret, qui a la lourde tâche de conserver le second fauteuil démocrate-chrétien à la Chambre haute, s’est montrée à peine plus nuancée avec une note 4. Mère de famille, elle a sans doute voulu ménager la chèvre et le chou sur ce thème sensible.

L’UDC Cyrille Fauchère, pour sa part, ne s’est pas embarrassé de scrupules féministes: il a lui aussi répondu «entièrement d’accord». Une position qui tranche avec celle des autres challengers valaisans: les candidats des Verts, du Parti socialiste et du PLR se montrent tous opposés – avec la note 1 – au modèle familial qui était la norme pour nos parents ou grands-parents, maman s’occupe des enfants pendant que papa travaille.

«Un congé paternité de deux semaines ne comblera qu’une partie du retard de la Suisse»

À cinq semaines des élections 2019, ce fossé entre conservateurs et progressistes ne se limite pas au Valais. Il reste présent dans toute la Suisse et, bien sûr, au parlement fédéral. En témoigne la difficulté qu’a eue la Suisse à accoucher d’un congé rémunéré pour les jeunes pères. Mercredi, à Berne, il y a encore eu 62 conseillers nationaux pour refuser les deux semaines de congé paternité accordées par le Conseil des États trois mois plus tôt. Après vingt ans de palabres, cette percée sociale finira bien par entrer en vigueur, mais elle ne comblera qu’une partie du retard que nous accusons sur les pays qui nous entourent.

La Suisse a décidément du mal à faire avancer sa politique familiale. Rappelons-nous qu’il a fallu deux générations pour concrétiser le principe d’une assurance maternité, inscrit dans la Constitution en… 1945. Après moult échecs devant le peuple, un congé de 14 semaines pour les mères n’est devenu réalité qu’en 2005. Il est peu probable que la donne change après les élections d’octobre. Si les lignes bougent, ce sera dans une mesure raisonnable. Très helvétique, en somme. Et le bloc bourgeois continuera à peser lourd dans les débats de société, en brandissant avant tout le coût des réformes et les impacts prétendument négatifs pour l’économie. Un congé parental de 38 semaines après la naissance d’un enfant, à se partager entre les conjoints, vous imaginez?

En réalité, une politique familiale digne de ce nom n’est pas uniquement bénéfique pour les parents et leurs enfants. Elle favorise aussi une meilleure intégration des deux membres du couple sur le marché de l’emploi. C’est de cela que la Suisse a besoin. Elle a les moyens d’offrir de telles conditions-cadres à ses travailleurs sans mettre ses entreprises sur la paille. Et rien n’empêchera les tenants du modèle «traditionnel», en Valais et ailleurs, d’opter pour cette solution.