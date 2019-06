Petits bonheurs de localier

Le passionnant métier de journaliste localier donne parfois l’occasion de vivre des instants cocasses. Exemples. «Mais c’est pas possible! Comment une élue peut-elle raconter de pareils mensonges?» Cette remarque prononcée récemment par un spectateur d’un discours officiel a forcément titillé ma curiosité professionnelle. «Excusez-moi, de quels mensonges parlez-vous?» «Mais des trucs faux qu’elle raconte!» «D’accord, mais lesquels?» «Ben, ses mensonges!» On n’en saura pas plus pour cette fois. En revanche je suis prêt à parier que ce commentateur dépité ne s’est pas retrouvé dans l’article publié et en a déduit que le journaliste était partial.

Ce genre de situation se produit occasionnellement. Comme quand une connaissance m’a abordé pour me dire que depuis la fusion de son village dans une nouvelle commune, c’était «l’horreur!» Impossible, toutefois, de lui faire citer ensuite ne serait-ce qu’un seul élément concret ayant changé depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle entité administrative.

Parfois c’est une bonne intention qui se transforme en cadeau empoisonné

A contrario, certains interlocuteurs ne veulent surtout pas se retrouver dans le journal. Ainsi ce conseiller communal s’étant livré lors d’une séance à un véritable plaidoyer contre un projet de fusion. Après avoir longuement accusé une commune voisine de tous les maux possibles et imaginables, il se rue vers le journaliste de service dès la fin de la séance. «Dites donc, vous n’allez pas écrire dans le journal tout ce que j’ai dit?» «Ben, comment dire? Vous avez été élu par la population et les séances du Conseil sont publiques. En théorie, je peux donc retranscrire chacun de vos mots…» «Ne faites pas ça, s’il vous plaît! J’ai une entreprise à faire tourner, moi!» Heureusement pour lui, ses propos n’avaient pas grand intérêt pour les lecteurs…

Parfois c’est une bonne intention qui se transforme en cadeau empoisonné. Ainsi ce syndic souhaitant souligner la rigueur du correspondant local qui, selon lui, retranscrit toujours fidèlement ses propos. Mais qui lance à l’assemblée: «Et je salue la présence de Sylvain Muller, qui écrit toujours bien ce qu’on lui dit!»

Dernière anecdote, lors d’une séance de Conseil communal houleuse. Face aux interventions en pagaille, la dévouée présidente peine à faire régner l’ordre. Après de longues minutes sur la corde raide, chacun a toutefois pu s’exprimer. Épuisée nerveusement, la brave dame voit arriver avec soulagement l’instant du vote. Et lâche alors dans un dernier effort: «Bon, qui est pour, qui est contre? Levez la main!» Son expression face à la totalité des mains levées devant elle aurait mérité une photo dans le journal. (24 heures)