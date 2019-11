La politique ne se fait pas en restant assis dans la rue

En lien avec la prochaine élection complémentaire au Conseil d’État, dont le premier tour est fixé au 9février 2020, l’annonce de la participation d’un candidat issu du collectif Grève du climat («24heures» du 15novembre) m’a interpellé, et ce à plus d’un titre. En effet, animé par l’esprit de la désobéissance civile, ce mouvement prétend redéfinir les paramètres de la démocratie. Or, qu’est exactement cette désobéissance civile dont tout le monde parle?

Pour commencer, un petit rappel historique. Cette notion a été élaborée par le philosophe américain Henry David Thoreau (1817-1862) au XIXesiècle. Ayant notamment inspiré Gandhi et Martin Luther King, le philosophe prône l’autonomie de la conscience permettant aux individus de contester, voire de protester contre des mesures gouvernementales qui, à l’époque où il vivait, promouvaient et légalisaient l’esclavage.

Plus précisément, ce qui préoccupe le philosophe, c’est l’injustice dont les lois étatiques se font parfois l’écho, comme ce fut le cas lors de l’installation arbitraire de la discrimination raciale aux États-Unis ou de l’apartheid en Afrique du Sud au siècle dernier: «Si l’injustice est de telle nature qu’elle fasse de vous l’agent de l’injustice vis-à-vis d’autrui, alors je déclare qu’il faut enfreindre la loi.»

Ces paroles de M. Thoreau, transposées dans notre actualité, m’amènent à poser la question suivante: à quelle supposée injustice la Grève du climat s’oppose-t-elle donc? L’urgence climatique justifie-t-elle le blocage des routes et des ponts selon le principe de la résistance passive? À mon sens, ce groupe formule un message contradictoire et mal ciblé, puisque les autorités ne le musellent aucunement lorsque ses membres expriment leurs revendications. En revanche, je me demande si la Grève du climat, sous couvert d’une prétendue requête citoyenne, n’adopte pas finalement une posture clivante en monopolisant l’attention sur la seule question d’un décret officiel sur l’urgence climatique.

Cette attitude empêche qu’un réel débat démocratique ait lieu, car elle occulte d’autres urgences sociétales comme la préservation du pouvoir d’achat ou le financement des retraites. Qu’est-ce que ce collectif a à proposer sur ces thématiques brûlantes?

Par ailleurs, comment peut-il ignorer que notre système politique suisse se base sur l’action milicienne qui voit des hommes et des femmes s’engager en faveur du bien public sans gloire ni faste? La politique se fait dans les assemblées élues, non en restant assis dans la rue. Au sein d’une démocratie libérale, les décisions pour notre avenir se dessinent au travers d’échanges et de discussions dont l’objectif est d’aboutir à des solutions qui conviennent au plus grand nombre.

En montrant ainsi de la défiance vis-à-vis de nos institutions miliciennes, la Grève du climat se détourne de la possibilité d’entrer en contact avec l’intelligence et le bon sens communs qui s’efforcent en permanence d’établir des manières de vivre ensemble équilibrées et équitables.