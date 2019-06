Pourquoi une footballeuse ne rêve pas d’être footballeur

Jeune marié, mon père avait un rêve: avoir onze garçons pour en faire une équipe de football. Il s’est arrêté après la naissance de deux filles et d’un garçon… sans abandonner pour autant toutes ses ambitions. C’est ainsi qu’à 7 ans j’ai intégré l’équipe de juniors de mon village. Équipe masculine bien sûr. C’était le lot de la plupart des jeunes filles qui ont commencé le foot dans les années 80.

Je me souviens bien de mon premier match. Du bord du terrain, des spectateurs criaient: «Range tes crampons et mets des sandalettes!» Les copains me défendaient avec véhémence, tout comme mon entraîneur.

Je me rappelle ce match de gala où le présentateur, lisant mon nom sur la feuille de match, avait cru à une erreur et l’avait exprimé haut et fort: «Une fille?! Pas possible.» Et mon père de monter à la tribune pour l’insulter, épisode lui aussi retransmis par les haut-parleurs.

Je me souviens d’avoir marqué deux buts en deux ans. Pas si mal pour une arrière latérale, mais pas encore le début d’une grande carrière! À 10 ans, j’ai donc décidé de faire du volley-ball. Mais j’ai continué de partager la passion du foot en famille et de regarder les matches, tous les matches.

Du coup, je ne peux que me réjouir de l’enthousiasme que suscite la Coupe du monde en France. En même temps, entendre et lire tous ces «nouveaux experts» du football féminin me fascine.

Certains d’entre eux se plaignent car la RTS ne retransmet pas toutes les parties. Je ne me souviens pas pour ma part des records d’audiences réalisés lors des matches qualificatifs de l’équipe de Suisse, tous retransmis en direct, ni des foules aux guichets du stade de Bienne, antre du football féminin helvétique.

D’autres experts fraîchement diplômés en sciences du foot des femmes nous disent que le vrai débat doit désormais porter sur l’égalité des salaires entre footballeurs et footballeuses. Ceux-là ont dû manquer le très bel entretien croisé de Lia Wälti et Granit Xhaka paru cet été dans le «Bund». Tous deux sont professionnels à Arsenal. Lia Wälti y dit une chose: «L’égalité salariale entre hommes et femmes en football ne sera jamais un thème.» Et pour cause: les femmes aspirent à vivre décemment de leur sport. Mais croyez-vous vraiment que le foot business masculin, qui transforme les joueurs en produits, soit un modèle? Il faut lire Lia Wälti: «Je préfère évoluer dans le football féminin et vivre un peu plus modestement.» D’autres enfin relèvent le «miracle» des stades pleins. Tiens, avec des billets à partir de 20 francs, des familles viennent au stade et l’ambiance est plus détendue que lorsqu’on a taxé un salaire mensuel pour avoir une place. Magique!

Regardons le Mondial, enthousiasmons-nous, donnons à ces femmes (de grâce, chers confrères, arrêtez de parler de «filles») la visibilité, la considération et les conditions qu’elles méritent, mais laissons-les organiser leur sport! Laissez mon père rêver d’avoir onze petites-filles. (24 heures)