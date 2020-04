Pâques, le triomphe sur nos Vendredi-Saints

La semaine pascale touche à sa fin. Une semaine de fête qui, pour la planète, se sera révélée une semaine supplémentaire de confinement, de nouvelles plus ou moins mauvaises et de défis journaliers à assumer.

En effet, la pandémie qui nous tient lieu de compagne depuis quelques mois empêche chacune et chacun de vivre à son rythme. Nous avons passé Vendredi-Saint et en ce jour nous nous sommes peut-être d'autant plus rapprochés de cet homme qui, lui, ce jour-là, a enduré des affres autres que les nôtres.

Oui, l'homme de Nazareth s'est retrouvé seul et a souffert, cela ne peut être nié. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec quelque chose non pas de semblable mais qui peut s'en approcher.

«Des familles se sont vues perdre un proche sans pouvoir lui offrir un dernier geste d'amour»

Pour beaucoup - il n'y a qu'à regarder nos voisins d'Italie, d'Espagne - ces dernières semaines ont été au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Des morts par centaines, dans des souffrances difficiles à expliquer. Des prêtres qui ont voulu jusqu'au bout être présents, se sont trouvés terrassés, de même que des personnes du corps médical, dévouées jusqu'à la mort. Des familles se sont vues perdre un proche sans pouvoir lui offrir un dernier geste d'amour.

Même en Suisse, ne nous leurrons pas, il y a des voisins, des connaissances, qui souffrent de solitude intense, n'ayant absolument aucun contact avec qui que ce soit. Il y a celles et ceux qui n'ont pas de quoi manger correctement tous les jours, mais oui, chez nous aussi cela existe. Ces situations en ces jours difficiles sont d'autant plus compliquées à vivre. Doit-on baisser les bras et en rester là? Bien entendu que non. Car vous le savez bien, après ce vendredi-là, on a assisté à la plus belle des fêtes que la Terre ait connue. Le Christ, cet homme, ce Dieu qui a agonisé sur le bois de la croix, est revenu à la vie.

Une existence au-delà de nos vies terrestres

Oui, le tombeau était vide, les femmes se sont trouvées devant la pierre roulée. Une pierre, cependant, qui par son changement de place nous laissait une entrée accueillante, un chemin à suivre. On pouvait déjà pénétrer dans cette pièce et à travers le fait que celle-ci était vide, cela a offert bien plus de perspectives à l'être humain. Cela nous a ouvert le cœur sur un après, sur une existence au-delà de nos vies terrestres.

Depuis ce jour, on a compris que nos souffrances, nos solitudes, nos désespérances ne s'arrêtent pas à une vie de ténèbres, mais que la lumière incarnée par le Christ était belle, bien vivante et éternelle. Alors, en ces jours si difficiles, accrochons-nous à Pâques. Pensons à ce jour de triomphe et d'espérance et continuons ce chemin, qui peut être pour certains un chemin de croix, ce chemin pourtant qui nous conduira un de ces jours vers la porte ouverte de nos maisons, prêts à accueillir celles et ceux dont nous avons été privés ces derniers temps, tout en sachant qu'à chaque instant, Jésus le crucifié, est lui présent dans nos vies.