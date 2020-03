Une protection des biens culturels à renforcer

Depuis quelques années, les restrictions imposées par le législateur en matière des constructions hors zones à bâtir produisent leurs effets. Les terrains à bâtir se font rares et le transfert de prés encore verts en zone à bâtir se heurte à bien des obstacles.

Comme effet secondaire, ces freins au bétonnage renforcent les pressions immobilières vers les vieux centres où se situent les bâtiments classés et les sites protégés qui les composent. La Romandie est riche en exemples de tels ensembles villageois ou urbains. Ils font la beauté de notre pays.

Cette nouvelle donne devrait faire songer à renforcer la protection des vieux centres. Paradoxalement, c’est le contraire que l’on observe. La protection se trouve de plus en plus remise en question par des milieux immobiliers et leurs lobbies parlementaires.

Les initiatives tendant à assouplir les règles, voire à les éliminer entièrement, se multiplient depuis quelques mois dans différents cantons.

Le canton de Zoug, où en raison de la forte concentration de richesses et des prix de terrains flamboyants, en a donné l’exemple en adoptant une loi qui limitera la protection aux monuments d’une «importance extraordinaire» sous l’angle de leur valeur culturelle, scientifique et patrimoniale – une exigence que ne remplit, strictement parlant, aucun bâtiment dans ce canton.

À Nidwald, on cherche à accorder la priorité absolue aux projets de constructions et à la «liberté» du propriétaire de faire avec son bien ce qu’il lui plaît.

Aux bords du lac de Constance, le canton de Thurgovie songe à limiter la protection des monuments à leur aspect extérieur, en ne conservant des vieux centres qu’une silhouette de façades qui pourraient provenir de Hollywood.

Son voisin saint-gallois, profitant de la suppression du droit de recours de Patrimoine suisse, autorise autant que possible la démolition des vieilles fermes qui, dans les hameaux isolés du Toggenburg et autres régions des Préalpes, marquent depuis des siècles le paysage. Enfin, deux initiatives parlementaires issues des rangs de l’UDC demandent de supprimer l’inventaire des sites d’importance nationale (ISOS) partout où l’on souhaiterait… construire.

Pourquoi protéger les vieux bâtiments et ensembles urbains? Comme l’a dit très justement le maire de Berne, Alec von Graffenried, la présence du passé nous rappelle la relativité de notre existence. Il nous impose du respect pour ce qui nous a précédés, mais tout autant pour ce qui viendra après nous. C’est précisément pour cette raison que les dictatures totalitaires ont toujours cherché à supprimer les témoins du passé, obstacles à l’émergence de «l’homme nouveau».

Les chambres immobilières, plutôt que de défendre l’agenda des promoteurs, sont bien avisées de ne pas oublier leurs membres individuels qui se préoccupent des menaces qui pèsent sur la beauté de leur quartier. Ces derniers ne souhaitent guère la liberté «absolue», mais la limitation des droits des promoteurs qui menacent leur environnement.

Imposer des limites en faveur de nous tous (y compris des autres propriétaires) était toujours essentiel au bien commun. La loi sur les forêts en a donné l’exemple, en 1875 déjà. Comment se présenterait notre pays si l’on n’avait pas, à cette époque lointaine déjà, strictement limité la «liberté» de déboiser?