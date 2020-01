Quelques questions de sens et de lien avec le milieu

De plus en plus souvent sont posées des questions sur le sens de nos actions et leurs conséquences sur notre milieu au sens large. Le PrNicolas Senn, d’Unisanté (un secteur du CHUV), soulignait récemment dans la «Revue médicale suisse» que les médecins doivent donner plus d’attention à l’interaction nécessaire, quotidienne, avec l’environnement: «La question du sens est très éloignée de finesses statistiques (dont la médecine se préoccupe beaucoup). C’est peut-être là la révolution dans la santé: aller au-delà des données objectives quantifiées, pour retrouver un sens.»

Lors d’une réunion «Santé et climat» à mi-décembre qui a vu le grand auditoire du CHUV occupé à ras bord, la psychiatre Patricia Wegmann relevait chez ses patients l’augmentation des «pertes de sens» devant les enjeux actuels – pas seulement climatiques. On connaît bien le syndrome de stress post-traumatique (après un événement grave dans sa vie, en cas de guerre, etc.). Aujourd’hui, elle voit des stress prétraumatiques [crainte de choses qui vont ou pourraient se passer]. Ces personnes sont mal dans leur peau, inadaptées en quelque sorte. Nous avons oublié, dit-elle, que nous sommes fondamentalement interconnectés. Ici, il ne s’agit pas de connexions électroniques, mais bien entre nous et avec notre milieu, notamment naturel (gravement altéré de diverses manières, et si vite).

Je me permets ici une remarque linguistique confédérale: environnement se dit en allemand Umwelt (ce qui nous entoure), mais des amis alémaniques parlent de Mitwelt (ce avec quoi nous vivons – bien meilleur).

La philosophe française Marie Gaille aborde cette notion du sens dans un livre intitulé «Santé et environnement» (PUF, 2018). Hippocrate, père lointain de notre médecine, faisait ce lien il y a plus de 2000 ans. Pour les soignants, il y a lieu de repenser leurs propres représentations de la santé et de la maladie.

À propos de poursuite active d’un sens de l’existence: bien interpellants, ces jeunes qui interrompent leurs études pour se consacrer entièrement à la cause climatique, ou encore celles et ceux qui ne veulent pas procréer pour ne pas alourdir la charge que l’espèce fait peser sur la planète. Bien sûr, les soi-disant réalistes jugent ces comportements déraisonnables, parce que ces personnes mettent en cause leur bien-être immédiat; ils ne veulent pas voir qu’elles font preuve là d’abnégation en acceptant des sacrifices sans nous demander de contrepartie – pour nous faire prendre la mesure des dangers. Parce qu’il y a urgence. Le PrSenn encore: «Force est de constater qu’il y a urgence et urgence. D’un côté celle de l’ambulance, tout le monde respecte et applaudit. De l’autre les urgences invisibles, notamment climatiques – visibles seulement par ceux qui savent regarder» – ou qui veulent bien regarder!

Sur la convivialité souhaitable dans un monde qui a un sens, le poète Christian Bobin donnait récemment une direction («24 heures» du 14 décembre 2019): «Nous ne sommes pas ici pour triompher. L’existence peut offrir beaucoup mieux.»