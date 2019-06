Qui doit garantir notre identité personnelle?

Grâce à nos téléphones connectés et aux progrès du numérique, des nouveaux services vont pouvoir être délivrés par l’État en ligne, en plus des prestations «au comptoir». Mais, contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent tolérer des identités multiples, l’État doit s’assurer que vous êtes bien qui vous prétendez être avant de débloquer votre subside ou de délivrer votre permis.

Cette relation de confiance entre l’identité de la personne et le fournisseur de service implique une forme de centralisation des données personnelles. Elle doit donc rester une tâche publique (ou concessionnée), dit la nouvelle loi vaudoise sur la cyberadministration. Cette exigence démocratique va au-delà des oppositions entre droite et gauche. Elle a été soutenue à l’unanimité du Grand Conseil vaudois.

Or la Confédération souhaite aujourd’hui privatiser la délivrance des identités électroniques (loi «e-id»). Si ce projet passe, c’est UBS ou Swisscom, voire Facebook ou Google, qui délivreront la carte d’identité électronique au moyen de laquelle vous transférerez vos données fiscales aux autorités!

«La clé de la cohésion des sociétés démocratiques est la confiance»

Un sondage commandé par les associations de consommateurs (dont la FRC) montre que 87% des Suisses (et 90% des jeunes de 18-34 ans) souhaitent que l’État garde le contrôle – mais cela ne suffit pas à infléchir le projet fédéral, contre lequel le Canton de Vaud, appuyé par d’autres cantons latins, se bat depuis des mois. On entend dire que l’État serait incapable de suivre les développements technologiques rapides dans le domaine et que seul le secteur privé saurait innover. C’est faire un bien mauvais procès aux capacités d’innovation de l’État et du secteur public en général. Bizarre lorsque en même temps on vante la qualité mondialement reconnue de nos hautes écoles publiques comme l’EPFL. Mais surtout, l’argument de l’incompétence technologique ne tient pas. Lorsqu’elle délivre un passeport biométrique, la Confédération ne fabrique pas elle-même son papier, les encres de sécurité ou la puce électronique qu’il contient. Elle les achète à des entreprises compétentes qui fournissent la meilleure qualité possible. Pourquoi, en matière d’identité électronique, cette répartition du travail (délivrance par l’État, production «technique» par des entreprises spécialisées) ne serait-elle plus valable?

Contrairement aux dictatures qui gouvernent par la crainte ou aux monarchies qui se maintiennent par la tradition, la clé de la cohésion des sociétés démocratiques est la confiance. Cette confiance que les citoyens accordent – par leurs votes – au gouvernement doit s’accompagner en retour d’un devoir de protection démocratique de l’État. Il y a certaines tâches qui ne doivent pas être déléguées au secteur privé. Le Canton de Vaud soutient que la délivrance et la garantie de l’identité (même électronique) font partie de ces tâches que la souveraineté impose de garder en mains publiques. (24 heures)