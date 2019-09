Rajeunir la Vallée de la Jeunesse sans tarder

Tous les enfants lausannois des années 1960 se souviennent avec émotion du Jardin d’enfants Nestlé à l’Expo 64. En contrebas de la Vallée de la Jeunesse, le pavillon était une immense garderie. À l’arrivée sur le site – l’entrée nord se trouvait en haut de la vallée – les parents déposaient les enfants pour la journée. Équipés de salopettes de couleurs vives et chaussés de bottes en caoutchouc (le tout rigoureusement non genré, quelle audace en 1964!), les petits pouvaient ainsi s’épanouir dans un monde conçu à leur dimension, pendant que les adultes visitaient les attractions de l’Exposition nationale.

Dans ce lieu magique, théâtre d’une aventure collective, tout était pensé pour que les enfants laissent courir leur imagination: une cage aux perroquets, des tentes d’Indiens disséminées entre les bacs à sable et les pataugeoires, une soucoupe volante, mais aussi des «arrangements» de rouleaux de terre cuite, troncs d’arbres et palissades en bois à former autant d’événements spatiaux, que les enfants pouvaient s’approprier librement.

L’idée de «constructions fragmentaires et inachevées qui prennent des fonctions déterminées uniquement par l’imaginaire enfantin» régit aussi l’architecture. Et quelle belle architecture! Il n’était pas question d’évoquer en effet une école ou la maison des parents. Il s’agissait plutôt d’offrir des espaces qui «prennent de la valeur lorsque les enfants se sentent à l’aise» et peuvent donc donner libre cours à leur fantaisie. L’architecte Michel Magnin livre ainsi un ensemble architectural qui est à la fois un ouvrage d’art parfaitement maîtrisé du point de vue de la technique du béton armé et une véritable œuvre d’art, une sculpture à l’échelle de la ville, qui rappelle la plus spectaculaire architecture brésilienne.

Au nord, le bâtiment dit «le cratère», avec sa promenade en escargot et sa toiture dissymétrique en forme de «chanterelle épanouie obliquement», servait de réfectoire et d’accueil. Au sud, la «grand-voile» – une prouesse d’ingénierie – abritait le théâtre guignol, le jardin zoologique et les ateliers de bricolage. Deux objets à la plastique remarquables, reliés par une splendide passerelle en béton armé aux lignes fluides, qui traverse le site et prolonge la promenade de l’ancienne vallée du Flon, dans un paysage naturel-artificiel savamment aménagé à l’époque.

Cette composition organique à tout titre exceptionnelle est sans doute à classer parmi les objets emblématiques du patrimoine architectural du XXe siècle dans le canton, et ce bien au-delà de sa valeur de témoignage des installations de l’Expo 64. Mais si le Jardin Nestlé a marqué l’imaginaire d’une génération d’enfants (ô combien!), il semble quelque peu oublié aujourd’hui, partiellement désaffecté et peu accessible au public, hormis l’Espace des inventions, qui occupe le magnifique bâtiment cratère.

En dépit de quelques transformations malheureuses, les ressources de l’ensemble paraissent pourtant évidentes en raison de son emplacement privilégié et de ses indéniables qualités architecturales et plastiques. Dans le cadre d’un diplôme de l’EPFL («24 heures» du 17 juillet) deux jeunes architectes ont posé les questions essentielles: comment redonner vie au site grâce à un programme cohérent? Quelles mesures entreprendre pour la sauvegarde matérielle de ce joyau du patrimoine architectural lausannois et suisse? Comment redynamiser la coulée verte qui relie le quartier de Malley en pleine transformation à la plaine de Vidy? Car, il faut le souligner, valoriser l’ancien jardin d’enfants de l’Expo 64 veut aussi dire valoriser un secteur stratégique de la ville en mutation.

Souhaitons que les solutions esquissées, tant réfléchies que pragmatiques, puissent alimenter la réflexion sur la sauvegarde du remarquable ensemble de Michel Magnin, à entreprendre sans tarder.