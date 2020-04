Ralentir au-delà du virus

La plupart des gouvernants du monde ont osé: ils ont mis en berne l’économie, pour nous protéger et préserver les soins. La santé des gens est préférée aux marchés boursiers – un changement de civilisation a peut-être commencé.

Le confinement plus ou moins volontaire concerne déjà la moitié de l’humanité. Inimaginable il y a quelques semaines encore, la vie se réorganise chez soi. Rapprochés, nous devons rétablir notre couple, donner du temps à notre famille et au ménage. Le télétravail, certes bricolé à la hâte, libère des heures de déplacement et montre des potentiels, que les petits chefs négligeaient jusqu’ici. Le souci de soi devient plus sobre, les divertissements trouvent des modes moins exubérants à domicile, un plaisir parfois mieux choisi.

«Les solutions sont à portée de mains»

Bien sûr, nous nous impatientons de sortir, de rencontrer collègues et connaissances. Mais voulons-nous vraiment repartir de plus belle, au détriment de ce qui nous entoure?

Faune et flore respirent mieux, depuis que l’espèce humaine a ralenti le ballet d’une mobilité fébrile, d’une production-consommation frénétique et mal répartie sur le globe. Les gaz à effet de serre réduisent leurs émissions et réchauffent un peu moins le climat. Les moteurs à énergie fossile à l’arrêt offrent de l’espace aux chants des oiseaux. Tirons les leçons d’une crise sanitaire cruelle, pour éviter un emballement qui nuira aux générations suivantes. L’issue implique en particulier notre appui aux plus vulnérables du Sud, sans accès à des services de santé fiables.

Les solutions sont à portée de mains. À pied ou à vélo, nous ménageons notre santé. Remplaçons les véhicules à essence ou diesel sur dix voire quinze ans. Triplons le rythme de rénovation et d’isolation du parc des bâtiments chaque année, pour une consommation moindre recourant aux énergies renouvelables (pompe à chaleur, chauffage à distance, solaire, etc.). Locataires, propriétaires et État sont concernés: une task force tripartite veillera à un financement équilibré des travaux et un impact mesuré sur les loyers.

Réaliser les objectifs de durabilité

Les entreprises comprennent davantage aujourd’hui leurs intérêts à long terme plutôt que des gains immédiats, néfastes à la communauté. Il importe de soumettre les investissements et toutes les aides publiques aux critères d’une économie durable, au sens de l’Agenda 2030 mis en œuvre par la Suisse, Vaud et d’autres collectivités majeures. Aux côtés de la société civile, communes, cantons, confédération peuvent converger bien davantage, pour réaliser les objectifs de durabilité des Nations Unies.

Ralentir, ajuster la cadence, c’est d’abord vivre mieux ensemble. Nous le devons à nos enfants et petits-enfants, qui aimeraient une planète moins cuite. Harmonisons nos envies trépidantes avec les équilibres d’une nature trop malmenée mais magnifique encore.