Redevance: pas de report de charges sur les ménages!

Contre toute attente, la majorité des membres de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a décidé d’accepter l’initiative de l’UDC Gregor Rutz demandant rien de moins que l’exemption totale du paiement de la redevance radio-télévision pour toutes les entreprises, lors de sa séance d’août dernier.

Cette décision est tout simplement choquante à plusieurs titres. Premièrement, il est nécessaire de rappeler qu’en 2015, les citoyens acceptaient le principe du paiement – tant pour les particuliers que les entreprises – d’une redevance de réception permettant de soutenir la SSR ainsi que les radios et télévisions locales chargées d’un mandat de service public. Trois ans plus tard, l’initiative No Billag, prévoyant la suppression pure et simple de cette redevance, a été balayée en votation populaire par quasi 72% des votants.

Le législateur a voulu un système simple et efficace, soit l’assujettissement au paiement d’une redevance pour tous les ménages ainsi que pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en fonction de leur chiffre d’affaires annuel.

L’ordonnance afférente prévoit bon nombre d’exceptions pour les entreprises. En effet, celles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 500 000 fr. en sont tout simplement exonérées. Alors que jusqu’à 1 million de chiffre d’affaires, le prix de la redevance est de 365 fr. par an, soit le même montant que pour les ménages. En d’autres termes, trois quarts des entreprises ne sont pas soumises au paiement de la redevance radio-TV. De plus, les entreprises générant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million de francs peuvent demander un remboursement de la redevance, si le bénéfice réalisé est inférieur à 3650 fr. ou en cas de perte.

Deuxièmement, la perte de recette en serait importante, le montant de la redevance payée par les entreprises représentant environ 170 millions de francs. Et surtout, il est fort probable que cette baisse des recettes devra être compensée par une augmentation du montant de la redevance d’environ 50 fr., si l’on divise le montant de la perte par le nombre des ménages en Suisse.

Partant, il n’est pas acceptable de faire porter toute la charge financière de la redevance aux ménages, sous prétexte d’une prétendue double imposition des entreprises comme allégué par ses partisans. Alors que, en parallèle, 85% des entreprises paient moins ou plus du tout la redevance, depuis l’introduction du nouveau mode perception en janvier dernier.

En tout état de cause, ce débat de mauvais perdant – qui plus est inutile au vu des chiffres exposés – rouvre la boîte de Pandore sur les exceptions concernant le paiement de cette redevance, alors que le peuple a clairement exprimé sa volonté d’en maintenir le principe et ce, dans un souci de qualité du service public.

Le débat au Conseil national aura vraisemblablement lieu d’ici quelques jours. Les citoyens sauront, dès lors, qui les défend vraiment.