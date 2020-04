Réflexions du haut de la cathédrale

Au beffroi de la cathédrale, rien n'a changé depuis des siècles. Le temps y demeure suspendu. Marie-Madeleine égraine les heures, un noctambule arpente le promenoir de son pas tranquille pour les annoncer. Dépouillée du superflu, la loge lui offre un refuge douillet parmi les poutres séculaires. Tout est embrassé dans une bulle intemporelle.

Autrefois, on mettait la Clémence en branle pour annoncer l'incendie. En ce moment, le feu ravage la planète entière. Les flammes se sont propagées partout, à la vitesse de l'éclair! Tous dans le même wagon, nous subissons un bouleversement jamais vécu auparavant.

«Après une course frénétique parmi nos puanteurs et un boucan assourdissant, un air enfin respirable, de la quiétude, du silence»

Ce train fou, lancé depuis des décennies à une vitesse exponentielle, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Sans crier gare, alors que tout semblait irréversible, un infime invisible est venu gripper la machine gorgée d'huile à l'excès. Elle s'arrête en rase campagne. Hébétés, les passagers redécouvrent un univers oublié.

Brutalisée à outrance, la nature offre encore quelques beautés rescapées de la curée. Après une course frénétique parmi nos puanteurs et un boucan assourdissant, un air enfin respirable, de la quiétude, du silence. Il se disait bien que ça n'allait plus, sans savoir vraiment comment y remédier, mais surtout sans le vouloir dans les sphères tirant les ficelles. Il aura fallu ça pour bouleverser le cours des choses, pour voir proliférer au sein du brasier une prise de conscience mondiale.

D'une graine amère pourrait surgir le fruit le plus doux. Partout se trouvent des intelligences remarquables, capables de nous mettre sur le chemin d'un avenir raisonnable. Sans plus tarder, tous les moyens doivent être accordés à la science, à la recherche, à la médecine, mais aussi aux biens universels que sont les arts et le patrimoine.

Une fortune à portée de main

Un marché juteux réside dans le soutien au développement des pays déshérités en termes de construction d'hôpitaux, d'écoles et d'infrastructures, d'accès à l'eau et à son assainissement. À cette fin, prenons les sous honteux là où ils n'engendrent que ruine! Une fortune de 1500 milliards de francs destinée à la boucherie humaine, aux indicibles massacres, à la destruction, nous tend la main, annuellement!

Désormais heureux sous leurs cieux, les désespérés soulagés d'une affligeante détresse cesseront de la fuir. Progresser selon un nouveau modèle, nous limiter à l'essentiel tient du possible. Fonder notre bonheur sur l'accumulation de richesses indigestes n'est que pure futilité, course à la mort.

Là-haut, seul demeure le chant du vent les soirs agités. L'apaisant silence se fait encore plus silencieux. Reste le rêve d'assister à la disparition des lumières pour retrouver comme seule clarté le scintillement des étoiles mêlé au cristal liquide de la lune inondant les eaux du Léman.