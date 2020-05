Le reprise de l’école, c’est un devoir pour tous

Lundi 11 mai 2020, quelque part en Suisse romande. L’enseignante est debout face à sa demi-classe de 5H. On évoque bien sûr cette rentrée inédite sur fond de crise sanitaire. Emma, 9 ans, seule à son banc, a envie de poser une question.

– Dites, maîtresse, Théo n’est pas là, il viendra demain dans le deuxième groupe?

– Euh, non. Ses parents ne veulent pas qu’il reprenne l’école. Ils ont peur du virus.

– Ah oui. Ma maman avait aussi un petit peu peur que je vienne, mais elle a dû retourner au travail.

Dialogue fictif et caricatural? Peut-être. N’empêche qu’il illustre les disparités que mettra en lumière le retour en classe, dès la semaine prochaine, de centaines de milliers d’écoliers. Des parents affirment haut et fort qu’ils n’y enverront par leur progéniture. Pour éviter tout contact potentiellement dangereux, ils s’arrogent le droit de continuer à gérer le travail scolaire de leurs enfants. Et supposent que les enseignants joueront le jeu.

Si ces pères et ces mères réagissent ainsi, c’est qu’ils peuvent se le permettre. Ils ont la disponibilité et les compétences nécessaires pour accompagner et stimuler leurs enfants dans leurs tâches quotidiennes. Pour beaucoup de parents, tel n’est pas le cas. Les deux mois de semi-confinement que nous venons de vivre ont exacerbé ces différences.

«L’enseignement à distance a certes fait de gros progrès, mais il a montré ses limites»

Refuser à son enfant le droit de retrouver ses camarades? Je trouve cette attitude parfaitement égoïste et exagérée. C’est faire peu de cas des efforts mis en œuvre par les autorités, les directions d’établissements et les enseignants eux-mêmes pour concrétiser les mesures de protection imposées par Berne. Ils sont parvenus en un temps record à réorganiser les classes et à prévoir les mesures d’hygiène indispensables, tout en préservant les élèves vulnérables.

À nous de prolonger ce travail préventif en suivant et en faisant respecter les consignes. Mon fils, qui se réjouit de reprendre les cours, continuera à se laver soigneusement les mains en rentrant. Il redoublera d’attention en prenant le train. Et il n’ira pas manger chez ses grands-parents, comme il le faisait un jour par semaine avant la pandémie.

On a dit et redit que cette rentrée était dictée par des impératifs économiques. Qu’il fallait remettre les forces laborieuses au travail. Et alors? N’est-ce pas le cas des employés des transports publics, de La Poste ou des hôpitaux? Aussi prospère qu’elle soit, la Suisse souffre, le chômage grimpe dangereusement. Des milliers d’indépendants ont besoin de relancer leur activité. Il n’y a rien de choquant à ce que l’école contribue à ce redémarrage.

Le retour en classe d’Emma et des autres, c’est enfin et surtout une issue heureuse en termes pédagogiques. L’enseignement à distance a certes fait de gros progrès, mais il a montré ses limites. Faisons confiance aux professionnels pour remplir leur mission d’instruction publique.