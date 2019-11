Partir à la retraite n’est pas qu’une question d’âge

L’arrivée à la retraite de la génération du baby-boom nourrit le débat au sein de la société. Ce phénomène interpelle les représentants de l’État, les partenaires sociaux et en particulier les systèmes de retraite. En effet, ceux-ci sont conçus afin de garantir une vie décente à ceux qui ont cotisé durant la vie active et de lutter contre la paupérisation des retraités.

Le constat actuel est que face aux changements socio-économiques, les systèmes de retraite ont des difficultés à offrir des revenus satisfaisants et à garantir aux travailleurs d’hier et retraités d’aujourd’hui une vie convenable. De même, il pourrait y avoir un déni de justice de ne pas permettre à ceux qui ont cotisé tout au long de leur carrière de toucher une rente adéquate. Ainsi, afin de rendre ces systèmes plus viables tout en maintenant le rôle de base des régimes publics de retraite, il faudrait les consolider par des régimes privés et des options volontaires, pour autant que les revenus des travailleurs le permettent, bien sûr.

De plus, afin de permettre aux systèmes de retraite d’accomplir leur mission, il est indispensable de réaliser une analyse perspicace de ces derniers en considérant les éléments démographiques (natalité, mortalité, espérance de vie), économique (croissance économique, PIB, indexation des rentes) et politique (choisir entre le modèle social libéral, celui d’économie de marché ou une troisième voie).

Une autre question qui se pose est de savoir si l’âge du départ à la retraite peut faire pencher la balance en faveur des rentes adéquates. Actuellement, on constate un changement de concept au niveau des États européens, qui tendent à augmenter l’âge de la retraite, une mesure moins populaire pour les retraités.

À l’heure actuelle, on note que le départ à la retraite est déterminé uniquement par l’âge légal et le nombre d’années de cotisation de la personne. Cependant, on estime que le moment de se retirer de la vie active devrait dépendre également de l’état de santé de la personne, de ses conditions de travail et de son désir de rester ou non sur le marché du travail! Ce qui pourrait permettre aux travailleurs – et notamment aux femmes – qui souhaitent faire carrière dans leur métier de rester plus longtemps sur le marché de l’emploi.

En conséquence, on peut considérer qu’un départ à la retraite devrait dépendre de multiples facteurs. Ainsi, on observe que dans un environnement de sécurité sociale en pleine évolution, partir à la retraite implique de peser plusieurs paramètres socio-économiques. Raison pour laquelle il serait judicieux d’effectuer un examen au cas par cas des demandes de retraite, en tenant compte de l’âge légal mais aussi des paramètres susmentionnés. D’ailleurs, ce concept «cas par cas» qui se profile à l’horizon permettrait de contribuer à avoir des retraites adéquates pour chacun et chacune.