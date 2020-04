Un revenu inconditionnel pour combattre la crise économique

Les dizaines de milliards de francs libérées par le Conseil fédéral arriveront-elles là où elles sont vraiment nécessaires? Rien n'est moins sûr, car contrairement à la volonté affirmée de distribuer cet argent de façon « non bureaucratique », c'est bien à des milliers d'heures de paperasse que sont condamnés aussi bien les demandeurs d'aide que les administrateurs chargés de vérifier la conformité de ces suppliques. Et cela à la condition que votre profil ait la chance de rentrer dans une liste d’activités définies par les ordonnances Covid-19 du Conseil fédéral.

Votre métier n'y est pas ou vous n'avez plus de clients? Pas de chance et… pas de revenus pendant le confinement. Bon, vous pouvez toujours faire appel à un fonds d'urgence ici où là, mais seulement si vous ne pouvez plus payer votre loyer…

Quant au système des prêts aux PME via les banques, il ne fait que transférer la charge bureaucratique sur les banques elles-mêmes (gratuitement?) sans combler le manque à gagner de la période d'arrêt total. Des centaines de milliers de salarié·e·s perdront leur emploi et leurs revenus quand même, et seront finalement à la charge du contribuable.

«Donnons plutôt cet argent sans condition à chaque adulte disposant d'un numéro AVS»

Tout cet argent - notre argent! - celui déjà promis à titre extraordinaire (60 milliards de francs) et celui qui sera forcément déboursé par les assurances sociales, serait bien mieux utilisé s’il était directement donné à chaque adulte installé en Suisse (7,05 millions de personnes), vu que tout le monde est frappé par la crise. L'équivalent de 8500 francs par personne a déjà été engagé! Donnons plutôt cet argent sans condition à chaque adulte disposant d'un numéro AVS. Ou via son numéro de contribuable. Il suffirait à chacun·e de communiquer un numéro de compte, et c’est réglé.

Cette solution n'a que des avantages: rapide, simple, efficace, épargnant des milliers d'heures de travail administratif et de contrôle, elle permet à chaque personne de Suisse de ne pas sombrer. Avantage supplémentaire, elle permettrait aux salarié·e·s qui le souhaiteraient de faire crédit de leur salaire à leur employeur en difficulté, en attendant la reprise des affaires.

Des mesures audacieuses et rapides

La crise extraordinaire que nous traversons exige des mesures audacieuses et rapides, et qui font confiance à la population. L'Espagne l'a compris puisque son gouvernement a annoncé, le 5 avril, un revenu universel au plus vite. Des demandes similaires adressées aux gouvernements voisins ou à la Commission européenne cartonnent sur internet.

La Suisse a tout à gagner à être à nouveau innovante et pragmatique en matière d'assurances sociales, en créant un revenu inconditionnel, pour sortir de la crise par le haut. Merci de signer maintenant la pétition demandant un revenu garanti à toute la population.