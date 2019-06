Samos, la banalité du mal, version grecque

C’est un communiqué du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) qui m’a décidé de me rendre à Samos, île grecque proche de la Turquie où, disait le HCR, les réfugiés parqués au «Centre d’accueil et d’identification» vivent parmi leurs propres excréments, les rats et les serpents et que de nombreuses de toilettes et douches sont cassées. J’aurais aimé pouvoir démentir. Hélas…

Fruits d’un accord entre la Turquie et l’Union européenne, ces «Centres» situés sur certaines îles grecques accueillent, identifient et enregistrent les réfugiés, puis décident de leur sort: asile, renvoi en Turquie ou dans leur pays d’origine. Un processus qui, vu le manque de personnel, dure facilement deux ans (!), période au cours de laquelle les réfugiés n’ont pas le droit de quitter l’île.

En échange d’un cadeau de 6 milliards d’euros, la Turquie s’était engagée à mieux surveiller ses frontières. Mais les réfugiés continuent à affluer par milliers, payant chacun entre 300 et 400 francs à des passeurs dont la complicité avec les autorités turques ne fait que peu de doute. Le «Centre» de Samos, qui offre 648 lits disposés dans des containers, accueille actuellement 3500 réfugiés, la plupart logés sous des tentes de fortune, souvent en dehors de l’enceinte du camp. Là, ils n’ont ni eau, ni électricité, ni douches ou toilettes. Lors de mes visites, serpents et rats attirés par les ordures non ramassées étaient bien au rendez-vous.

Aux propositions d’aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), Mme Maria-Dimitra Nioutsikou, la directrice du Centre, dit niet. Ainsi, elle a récemment refusé la proposition de Médecins sans frontières de réparer les toilettes, les douches et les vitres cassées. Niant l’évidence, elle n’a cessé de me répéter que «tout va bien» et qu’«on n’a pas besoin d’aide». Même son de cloche chez Dimitri Avramopulos, commissaire européen aux Migrations qui affirme que «de manière générale, la situation est sous contrôle» et qu’«en Grèce nous ne sommes plus en mode crise».

Ce n’est donc qu’en ville, à 2-3 km du Centre, que les organisations de volontaires peuvent offrir aux réfugiés des espaces sécurisés, de la nourriture, des vêtements, des aires de jeu et des cours de langue, d’informatique, etc. N’empêche que, privés de soins (compter trois mois pour un rendez-vous avec «le» médecin du Centre), étouffant en été, grelottant en hiver, ces réfugiés vivent dans des conditions abjectes.

On pourrait croire que Mme Nioustikou et M. Avramopoulos sont des monstres, tout comme leurs collègues des autres «Centres». Mais ce ne sont que des petits fonctionnaires médiocres et sans envergure. Comme l’écrivait la philosophe Hannah Arendt au lendemain du procès d’Adolf Eichmann: «Le mal n’est pas dans l’extraordinaire, mais dans les petites choses. Une quotidienneté à commettre les crimes les plus graves.»

Une lueur d’espoir: récemment et pour la première fois, une ONG venant en aide aux mineurs non accompagnés a déposé une plainte contre la direction du Centre de Samos pour violations répétées des droits de l’homme, maltraitance et brutalités envers des mineurs.

Nonobstant, notre passivité – et celle des États européens, Suisse incluse – s’apparente furieusement à la non-assistance à personnes en danger. J’en ai honte. (24 heures)