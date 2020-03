Santé et environnement: les médecins s’activent!

Récemment, mon collègue Jacques-André Haury s’interrogeait dans ces colonnes: «Dérèglement climatique: les médecins alarment. Et après?» Qu’il soit rassuré: le corps médical complète son message sur l’impact du réchauffement climatique par un engagement concret, comme l’illustrent les activités d’Unisanté*. Sous l’impulsion de médecins-cadres, les développements de cette institution de 850 collaborateurs·trices, dont 220 médecins, sont nombreux. Ils s’inscrivent dans les dynamiques «Climat» du Canton et de l’UNIL.

Premièrement, notre stratégie limite les voyages en avion au-delà de 1000 km, favorise les téléconférences, le recyclage, l’abandon du plastique et la lutte contre le gaspillage des médicaments prétendument périmés; un écobilan de notre centre est en route, afin de préciser les moyens de diminuer notre empreinte environnementale.

Deuxièmement, pour la prise en charge des patients, Unisanté favorise l’approche basée sur les cobénéfices, soit des interventions favorables à la santé personnelle et à la santé de la planète. À titre d’exemple, aux fumeurs qui s’interrogent sur leur consommation, il est rappelé que la production annuelle de tabac est à l’origine de 84 millions de tonnes d’équivalents CO2 et engendre une déforestation massive (8 millions de tonnes de bois), et celle d’une seule cigarette nécessite 3,7 litres d’eau! Pour nos patients sédentaires, la mise à leur agenda de l’activité physique peut dorénavant passer par une mise en mouvement en forêt, en l’occurrence celle du Jorat dans le cadre d’une collaboration avec la Ville de Lausanne. De même, il est rappelé que certains cobénéfices sont obtenus en modifiant son alimentation (manger équilibré et local, moins de viande).

Troisièmement, les futurs généralistes bénéficient d’un enseignement leur permettant de connaître les enjeux du réchauffement climatique et de la diminution de la biodiversité sur la santé.

Quatrièmement, sous la direction de Nicolas Senn, une recherche évalue l’impact environnemental des cabinets médicaux afin de planifier une intervention permettant de diminuer celui-ci.

Cinquièmement, la durabilité du système de santé est à l’agenda de la Faculté, puisqu’on y enseigne Smarter medicine, ce mouvement qui vise une médecine efficiente en diminuant les actes de portée très marginale. Là aussi, le corps médical questionne ce que notre collègue appelle la «croissance perpétuelle» et s’engage à la freiner! Enfin, une stratégie est en route afin de recourir aux outils démocratiques pour orienter la politique publique contre le réchauffement climatique dans une perspective sanitaire.

Les médecins ne font pas qu’alarmer sur le dérèglement climatique, ils s’activent pour le diminuer!

*Ce centre universitaire de médecine générale et santé publique regroupe la Policlinique médicale, l’Institut de médecine sociale et préventive et l’Institut de santé au travail, ainsi que Promotion Santé Vaud et les programmes de dépistage du cancer.