Se donner bonne conscience, ce n’est pas être responsable

D’ici peu, le parlement va se pencher de nouveau sur l’initiative «Entreprises responsables». On ne manque pas d’occasions de lire des interventions médiatiques pour la soutenir. Toutes partent certainement d’un bon sentiment. Mais, en tant qu’entrepreneur, je ne peux que regretter la méconnaissance des réalités qu’elles colportent.

Les entreprises doivent être responsables, voilà ce que nous demandent les initiants. Comme si c’était un choix annexe, auquel nos entreprises ne pensent jamais. Au contraire, pour moi, être responsable n’est pas une question annexe. Ce n’est même pas un choix, c’est une nécessité. D’abord pour mes clients, à qui je dois garantir un produit responsable. Pour mes employés, qui sont attentifs en permanence au respect des règles et des bonnes pratiques. Pour mes fournisseurs également, parce qu’une relation d’affaires durable ne se construit pas sans confiance ni sans attention aux problèmes qui pourraient survenir. On me demande d’être responsable, c’est le cas.

Mais ce que demande en réalité cette initiative, ce n’est pas d’être responsable. C’est de se donner bonne conscience. Ce qu’elle réclame, c’est de pouvoir me traîner devant un tribunal suisse pour qu’il applique des règles décidées en Suisse à tout ce que je fais dans le monde – même si je respecte parfaitement l’intégralité des lois partout où je me trouve.

Plus encore, elle réclame même qu’on puisse me tenir responsable pour ce que feraient d’autres sociétés en relation d’affaires avec moi. En réalité, cela ne vise qu’à faire peur aux dirigeants d’entreprises en les menaçant perpétuellement de plaintes. Mais la situation s’améliorera-t-elle même à peine pour les populations locales ou pour l’environnement? Pas du tout.

Faire courir une telle menace juridique sur les entreprises qui ont des activités à l’étranger, c’est uniquement les pousser à y mettre un terme. Mais mettre à la rue nos fournisseurs et leurs employés, ce n’est pas une conduite responsable. Au contraire.

Et, si nous réduisons nos activités, les besoins de nos clients ne disparaîtront pas. Ils iront s’approvisionner auprès de sociétés étrangères qui n’auront pas les mêmes contraintes. Cette initiative n’aura pas fait progresser les droits humains ou l’environnement; elle n’aura fait que délocaliser les activités à l’étranger.

Cette initiative part peut-être d’un bon sentiment. Mais au final la seule chose qu’elle propose, c’est de déplacer le problème pour se donner bonne conscience. En tant qu’entrepreneur, j’aurais préféré que ses auteurs viennent s’informer des réalités et des actions que nous déployons jour après jour, sur le terrain, pour faire face à des préoccupations qui sont aussi les nôtres. Et que nous puissions faire des propositions communes, concrètes et cohérentes à l’échelle internationale. Ça, ce serait être responsable! (24 heures)