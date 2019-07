Se reconnecter avec la nature. Aussi dans le bâti!

En 2018 dans le canton de Vaud, la charge totale des sinistres provoqués par les éléments naturels a accusé une progression de 455% par rapport à 2017, pour atteindre plus de 60 millions de francs. Cette progression vient confirmer une tendance observée sur plusieurs années à l’échelle cantonale mais plus largement à l’échelle mondiale, où le nombre de catastrophes naturelles de grande ampleur n’a cessé d’augmenter depuis les années 80.

Il faut le rappeler, 100% des bâtiments du canton de Vaud sont exposés aux risques liés aux dangers naturels et subissent ainsi de plein fouet les effets du changement climatique. Les dégâts, principalement matériels dans nos contrées pour le moment, causent aux propriétaires des tracas de toutes sortes.

Soyons sincères, notre génération et les précédentes n’ont pas pris conscience suffisamment tôt des effets destructeurs provoqués par notre négligence en matière de protection de l’environnement. Les jeunes générations sont descendues dans la rue pour nous le rappeler. Les inquiétantes statistiques de sinistres nous alarment également.

Bien qu’il soit un peu tard, les multiples initiatives prises au niveau mondial ou local pour lutter face au dérèglement climatique et ses conséquences porteront leurs fruits à long terme. Nous l’espérons et nous nous devons de les soutenir.

À plus court terme, nous avons chacun la responsabilité d’adopter dès à présent des solutions qui réduisent et minimisent les effets destructeurs des catastrophes naturelles. Dans le domaine du bâti, la stratégie de protection préconisée jusque dans les années 2000 visait à réduire l’impact des phénomènes naturels en agissant directement sur leurs causes.

Avec le recul, on constate que ces mesures sont insuffisantes. Intégrer le paradigme «dangers naturels» lorsque nous construisons ou rénovons nos habitations ou entreprises est devenu essentiel. Sans attendre et comme le faisaient nos ancêtres, il nous faut donc réapprendre à intégrer à notre culture de la construction le contexte naturel qui évolue défavorablement.

Un exemple: les habitations respectueuses de l’environnement (disposant de panneaux solaires par exemple) sont devenues nettement plus efficientes énergétiquement. Mais aussi plus vulnérables face aux intempéries. Lorsqu’on parle de «durabilité», nous devons non seulement faire une réflexion sur l’économicité et sur les gains énergétiques, mais aussi sur la durabilité des matériaux face aux forces de la nature. Pour être durable, un bâtiment se doit donc d’être efficient sur le plan énergétique mais aussi et avant tout solide et résistant.

À l’inverse, la nécessité de protection ne doit pas contraindre le développement de nouvelles technologies du bâtiment. C’est tout un défi que les ingénieurs, architectes et fabricants de matériaux doivent relever dès à présent. (24 heures)