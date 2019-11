Les socialistes, les Verts, la fiscalité et la justice sociale

La gauche a toujours mis dans son programme le souci de la protection de l’environnement. L’a-t-elle dit à voix trop basse, alors que les événements climatiques étaient encore discrets? Le Parti socialiste a de longue date mis en valeur la qualité de la vie comme démarche prioritaire: celle où la protection des femmes et des hommes, au travail notamment, mérite considération et sécurité. Celle où l’urbanisme, la qualité du milieu bâti, la mobilité douce, donnent la possibilité à chacun(e) d’évoluer et de s’épanouir dans un environnement sain et respectueux. Celle où l’égalité légitime entre femmes et hommes doit se concrétiser. Celle où le fossé entre riches et précaires doit se combler et non se creuser comme actuellement.

On entend des discours excessifs qui évoquent l’apocalypse: non pas celle qui vous tombe sur la tête du jour au lendemain mais celle qui a trait au manque d’eau, aux récoltes rares, aux tempêtes, aux migrations et guerres civiles. Ceci ne peut se résumer à la philosophie du «survivre ou disparaître», mais plutôt à comment nous comporter dans ce climat si justement anxiogène. Serons-nous des citoyens déprimés, cyniques, réactifs ou actifs?

Mon propos est différent de celui des Verts qui parlent de taxes écologiques pour infléchir nos comportements. Pour faire sens, ces contributions devraient être élevées. Le côté punitif de la taxe, ressenti comme tel, alors que la charge fiscale est déjà lourde, est mal vécu. Avec des réactions telles que celle des «gilets jaunes» contre la taxe carbone qui ont engendré désordre, actes violents et colère historique. Il semblerait plus utile de se diriger vers une réflexion intégrale sur la fiscalité, avec un certain nombre de principes. Dont le tout premier serait de taxer l’argent de la rente du capital.

Le deuxième serait que personne ne devrait échapper à l’impôt. Pour prendre un cas hors de chez nous: l’élu républicain français Patrick Balkany, actuellement emprisonné à Paris, a dissimulé au fisc des années durant des sommes indécentes alors que les salariés étaient taxés jusqu’au dernier centime. Il faut, de surcroît, mettre fin à l’optimisation fiscale et aux paradis fiscaux. L’OCDE semble s’attaquer au sujet, on lui souhaite plein succès!

Ensuite, il faut une fiscalité écologique qui dissuade progressivement et qui récompense rapidement. En l’espace d’une décennie, on pourrait envisager un changement des modes de production et de consommation, sans brutalité.

Le thème de la fiscalité, intrinsèquement lié à celui d’une écologie bien pensée, s’est souvent heurté à la droite qui n’a parlé que baisse d’impôts ou allégements fiscaux (au profit des privilégiés) dès que les finances retrouvaient des couleurs. Alors que tant d’investissements «verts» ont besoin de financement!

Les anciens élus conservateurs doivent rapidement se remettre en question, sortir d’une autre époque. Il faudra trouver des solutions en faveur de l’environnement sans jamais oublier la justice sociale.