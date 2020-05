Solidaires, tous ensemble, avec la Croix-Rouge

Nord de l’Italie, 1859: à Solférino, Henry Dunant fait face à une vision d’horreur. L’affrontement entre la coalition franco-sarde et les armées autrichiennes a fait 6'000 morts et 40'000 blessés. Bouleversé, l’homme d’affaires participe à l’organisation des secours et soigne les blessés.

Plus de cent cinquante ans plus tard, dans le nord de l’Italie, Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge italienne, évoque un «Solferino contemporaneo». Semaine après semaine, accomplissant un véritable tour de force, bénévoles et collaborateurs de la Croix-Rouge italienne combattent le Covid-19 aux côtés de la population.

Demain, 8 mai, jour anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, nous fêtons la Journée mondiale de la Croix-Rouge. La vision d’Henry Dunant n’a rien perdu de son actualité. Le Genevois avait proposé la création de sociétés de secours dont les volontaires seraient chargés, en temps de guerre, de soigner les blessés et de soutenir les services sanitaires des armées.

Ces dernières semaines, près de 70 femmes du Service Croix-Rouge ont apporté leur soutien à l’armée suisse. Elles ont formé des soldats aux soins et contribué à la coordination de leurs interventions en milieu hospitalier.

En ces temps incertains, la Croix-Rouge est là pour toutes les personnes qui menacent de passer à travers les mailles du filet social. Elle est portée par une immense vague de solidarité qui touche toutes les classes d’âge et traverse la société jusque dans les milieux économiques. Des entreprises mettent leur personnel à notre disposition, des personnes au chômage partiel nous offrent leur soutien. Elles font les courses pour les personnes appartenant aux groupes à risque, parlent au téléphone avec celles et ceux qui souffrent de solitude. Au cours des semaines passées, 5'000 bénévoles ont proposé leurs services à la Croix-Rouge suisse.

Je tiens à leur dire un grand MERCI pour cet élan spontané, comme je remercie du fond du cœur celles et ceux qui s’engagent fidèlement à nos côtés depuis tant d’années. J’aimerais leur dédier cette Journée mondiale de la Croix-Rouge.

Sans ses bénévoles, la Croix-Rouge ne pourrait pas s’engager depuis plus de cent cinquante ans au profit des plus démunis en Suisse et dans le monde. Le quotidien de nombreuses personnes serait bien plus compliqué.

L’actualité nous a brutalement rappelé que la force et l’autonomie sont fragiles, et que l’entraide peut très vite devenir un élément indispensable de nos sociétés. J’espère que ce à quoi nous assistons depuis quelques semaines, ce remarquable engagement au service de notre prochain, cette solidarité avec les plus démunis, perdurera demain et au-delà. Par conviction et parce que nous aurons tiré les leçons de la crise actuelle. C’est cette humanité-là qui mérite d’être vécue.

