La Suisse doit reconnaître l’indépendance de Taïwan

Le 11 janvier 2020, le peuple taïwanais reconduisait à une large majorité la présidente sortante indépendantiste, Tsai Ing-wen, à la tête de l’île, malgré les menaces du régime de Pékin. Une élection capitale en Asie de l’Est sur le plan géopolitique, mais qui est passée presque inaperçue dans les médias helvétiques et occidentaux en général.

À peine réélue, Tsai Ing-wen a déclaré que «la Chine doit accepter le fait que Taïwan est déjà un pays indépendant». On aimerait lui donner raison, mais la situation internationale ne plaide malheureusement pas en sa faveur. En effet, seuls quinze pays, parmi lesquels le Paraguay, le Burkina Faso ou encore le Guatemala, reconnaissent officiellement Taïwan comme État indépendant, mais aucun ne pèse véritablement sur la scène politique mondiale, malgré tout le respect qu’on leur doit. Le gouvernement taïwanais est ainsi totalement isolé et ne peut s’appuyer sur des alliés puissants et reconnus pour faire face à l’ogre totalitaire chinois et à ses ambitions impérialistes.

«Le parti unique du président Xi Jinping n’a pas hésité à affirmer maintes fois qu’il utiliserait la force et l’armée»

Le parti unique du président Xi Jinping n’a pas hésité à affirmer maintes fois qu’il utiliserait la force et l’armée pour reprendre, si cela devait s’avérer nécessaire, le contrôle d’une île qu’il a par ailleurs toujours considérée comme une province chinoise.

Mais plus qu’un simple conflit territorial, la dissension entre la Chine continentale et Taïwan est avant tout idéologique. Le gouvernement communiste règne par le contrôle social, l’autoritarisme et la répression, alors que le régime de Taipei représente le multipartisme, la liberté, l’ouverture et la démocratie. Pour Pékin, il s’agit donc surtout d’étouffer toute velléité démocratique en Asie de l’Est, dont Taïwan est peut-être le parangon dans cette partie du monde.

Au terme du règne dictatorial de Tchang Kaï-chek puis de son fils, en 1988, un vent démocratique a rapidement commencé à souffler sur le territoire taïwanais, dont le parti de l’actuelle présidente, le parti démocrate progressiste, est l’un des symboles. À titre d’exemple, relevons que Taïwan est le premier pays d’Asie à permettre, depuis le 17 mai 2019, aux couples de même sexe de se marier alors que nous, Suisses et Suissesses, en étions encore à nous demander si les injures à caractère homophobe devaient être punies par la loi…

Sans pour autant être une grande puissance, la Suisse est reconnue comme une démocratie exemplaire et comme un interlocuteur crédible sur la scène internationale. De ce fait, il serait bienvenu qu’elle fasse preuve de courage et reconnaisse officiellement Taïwan comme un État indépendant, quitte à sacrifier, partiellement, sa sacro-sainte neutralité.

Nos accords commerciaux avec la Chine en seraient probablement fragilisés, mais la démocratie, elle, en sortirait renforcée.