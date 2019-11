Avec les taux négatifs, le monde marche sur la tête!

Vous demandez-vous aussi s’il fait encore sens d’épargner aujourd’hui? En fait, le monde marche sur la tête: les épargnants sont pénalisés et les dettes sont récompensées.

Il y a quatre ans, la Banque nationale suisse (BNS) a introduit des taux d’intérêt directeurs négatifs. Depuis lors, les banques doivent payer pour leurs dépôts à vue auprès de la BNS. Conséquence induite: les banques ne versent plus d’intérêts, ou presque, sur les comptes d’épargne.

Cette nouvelle normalité de taux d’intérêt anormaux a des conséquences. Pas seulement pour les banques, mais pour tout le monde, épargnant ou investisseur, débiteur ou retraité. Certains cumulent même tous ces rôles! Au lieu de créer des incitations à mettre de l’argent de côté, l’environnement actuel encourage l’inverse. Aujourd’hui, épargner n’est plus cool du tout.

Pourtant, il vaut toujours la peine d’avoir un peu d’argent en réserve. Au risque sinon de connaître des problèmes. Selon une enquête de la Fed, 44% des Américains adultes peinent à assumer une dépense imprévue de 400 dollars. Ceux qui envisagent une acquisition importante – l’achat d’une maison, par exemple – doivent, à un moment, commencer à épargner pour atteindre ce but.

Le bon vieux compte d’épargne a encore ses avantages: la sécurité et la liquidité. Mais il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier: une partie de son argent devrait être investie autrement, en actions ou en immobilier par exemple. Car ces placements génèrent des revenus réguliers et peuvent aussi prendre de la valeur à long terme.

Il faut bien sûr pouvoir supporter d’éventuelles fluctuations, même assez fortes, mais la patience est payante. Celui qui, en 1949, aurait investi 100 francs en actions suisses, disposerait aujourd’hui, septante ans plus tard, de douze fois plus! En comparaison, 100 francs sur un compte d’épargne auraient, dans le même temps, perdu environ un tiers de leur pouvoir d’achat à cause de l’inflation.

Les épargnants intelligents sont ceux qui investissent sur le long terme. Pour les petits montants, dans des fonds d’investissement ou, pour de nombreux secteurs, dans des ETF passifs. Ces ETF, négociés en Bourse, répliquent un marché global. Ils évitent certains risques des investissements en direct et offrent la diversification souhaitable.

Depuis peu, il existe aussi des formes de 3e pilier à très forte proportion d’actions qui peuvent être intéressantes, en particulier pour les jeunes. Bien entendu, il faut choisir sa stratégie selon sa situation personnelle.

En revanche, une chose est sûre: il n’est jamais trop tard pour commencer. Mieux: le plus tôt est toujours le mieux. On peut commencer son bas de laine avec un montant mensuel, via un ordre permanent. Qui commence à 25 ans aura accumulé un sacré pécule 40 ans plus tard!.