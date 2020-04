Le temps de la prière de la sérénité est venu

Ma rue habituellement très bruyante est déserte. En temps normal, des dizaines de voitures l’empruntent mais aujourd’hui elle est à l’image des églises: vide.

Cela rappelle les images des villes chinoises diffusées il n’y a pas si longtemps. Elles donnaient une impression de fin du monde et ce sentiment étrange qu’alors que nous aurions le plus besoin les uns des autres, nous rencontrer est devenu impossible… Alors en paroisse nous allons essayer, avec la lettre hebdomadaire, de faire au mieux.

«Il y a des petites choses que nous pouvons faire»

En attendant on prend sur soi - comme on dit - et évidemment on prie. Prier oui, mais comment, et que prier? Que ce virus disparaisse, que la vie recommence normalement? Évidemment… Mais nous savons tous que cela ne va pas arriver comme par enchantement.

Je repense à la célèbre prière dite «de la sérénité», écrite dans les années 30 par le théologien américain Reinhold Niebuhr: «Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre.»

Entre désir et contrainte

Cette prière, nous l’avons tous et toutes dite un jour ou l’autre sous une forme ou une autre, quand la seule option était de rallier cette sorte de compromis entre notre désir et ce que les circonstances nous imposaient. Avec ce Covid-19 que nous subissons, nous nous retrouvons coupés de ceux qui font partie de notre vie. La prière de R. Niebuhr dans ces circonstances est tout indiquée.

Il y a des choses que ni vous ni moi ne pourrons changer, que ce soit l’avancée inexorable de ce virus ou la production massive de millions de masques; mais il y a des petites choses que nous pouvons faire. Elles paraissent banales et insignifiantes: rester confinés, prendre des nouvelles et veiller sur notre prochain et tous les soirs applaudir les soignants qui sont au front.

Nous ne pouvons contrôler toutes choses mais nous pouvons en contrôler certaines. Prenons soin de nous, prenons soin les uns des autres.