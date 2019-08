Tension à Zurich

C’est le plus grand vignoble de la Suisse alémanique qui défilera dimanche à Vevey. Si la majorité deses 610 hectares est plantée en rouge, et particulièrement en pinot noir (la moitié du vignoble), la vraie spécialité est un cépage blanc, pas vraiment né dans le Zürichsee mais qui y est devenu plus suisse que suisse puisqu’on n’en trouve quasi plus dans son Allemagne d’origine. Le räuschling, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a connu, comme tous les anciens cépages, un désintérêt au moment où des plants plus internationaux sont venus coloniser les cinq régions de production du canton. Il est issu d’un croisement très ancien entre le gouais et le savagnin, deux cépages dont on connaît le potentiel acide. Leur fils ne renie pas ses origines et se plaît sur ces coteaux entre les bords du lac de Zurich et ceux du Pfäffikersee. Si on aime ces vins tendus, on peut aussi s’orienter sur le scheurebe, fils artificiel du riesling qui se plaît lui aussi dans ces régions.

Mais la star, aujourd’hui, est bien le pinot noir qui a trouvé ici un climat qui lui rappelle sa Bourgogne chérie. Que ce soit dans le Zürichsee, dans la vallée de la Limmat, dans l’Unterland, dans la région de Winterthour ou dans le Weinland, aux terroirs variés, le pinot noir est récolté assez tard pour donner des vins à pleine maturité. Et, pour l’anecdote, on peut trouver ces deux cépages sur l’île d’Ufenau, au milieu du lac de Zurich, cultivés par l’abbaye d’Einsielden… mais l’île est sur territoire schwytzois.

Un blanc?

Le Räuschling du Domaine Besson-Strasser, à Uhwiesen, cultivé en biodynamie face aux chutes du Rhin, au nez minéral, citronné, avec un gras qui enrobe une acidité bien tenue (23 fr. 90 chez Vogel Vins).

Un rouge?

Pinot Noir Barrique 2017 de Lüthi Weinbau, à Männedorf. Des arômes de cassis, de cerises, avec des touches de bois toasté, une bouche riche aux tanins fins (27 fr.).