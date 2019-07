Tomber la «Taz»

Après un mois de rigueur, la bride militaire s’est légèrement desserrée. Durant une semaine, nous avons connu une parenthèse dorée, avec la formation «Duro», du nom de ces boîtes de sardines à essieux servant au transport de troupes. Au menu: promenades en camion dans la campagne, manœuvres, montage de chaînes et entretien du véhicule, dans une ambiance détendue et à un rythme moins effréné. L’occasion de redécouvrir des petits plaisirs insoupçonnés car si banals «au civil».

Commençons par le firmament du bonheur, le panthéon de la liberté: la caresse d’un pet de vent sur les poils des avant-bras. Pour la première fois, chaleur oblige, on a eu le droit de remonter les manches de la «Taz» (prononcez «tats»), le haut rêche de l’uniforme, lors des activités à l’extérieur. Autre confort suprême: pour se déplacer vers le stand de tir, le sac à dos léger a remplacé le sac de combat et ses kilos inutiles, le Duro a remplacé nos pieds. À l’armée, il en faut peu pour être heureux.

La relation d’autorité avec les gradés s’est améliorée. Jusque-là retranchés dans leur rôle de chiens de garde, les sergents se sont montrés plus humains, ouverts à la discussion et même parfois à la rigolade, partageant des anecdotes militaires qu’il vaut mieux taire ici. On a désormais l’impression de parler d’homme à homme, et pas seulement de recrue à sergent.

C’est primitif, mais on se sent galvanisé, transcendé par la force animale qui émane du groupe

Attention, ce n’est pas devenu une colonie de vacances, les sanctions continuent de pleuvoir si on fait la blague de trop ou si on est en retard. Mais lorsqu’on en connaît les codes, ce jeu du chat et de la souris devient presque drôle. Par exemple, dès qu’une recrue bâille ou se tient les genoux, le sergent demande si on est fatigué, rictus au coin de la bouche. Les deux premières semaines, nous répondions candidement «oui, un peu», ce à quoi le sergent rétorquait, tout sourire: «Alors faites le tour du bâtiment, ça vous réveillera. Temps pour ça, 30 secondes.» Désormais, plus personne n’est fatigué, n’a chaud, n’a mal.

Dans l’arsenal des punitions du sergent, au côté de la course, des pompes et du gainage, le garde-à-vous occupe une place toute spéciale. Pieds en «V» et corps en «I», celui qui se voit infliger cette position est en proie à tous les malheurs: se faire transporter comme un vieux meuble par le reste de la troupe, se trouver sous un mur d’eau de pluie s’écoulant d’un toit ou, pire, être oublié. C’est arrivé à un pauvre camarade, qui est resté immobile pendant quinze minutes et n’a pas tardé à finir décoré comme un sapin de Noël par ses colocataires, élastiques de jambe aux oreilles, gamelle sur la tête et cintres en guise de guirlandes. Quant à moi, j’ai eu le plaisir de découvrir un autre type de sanction. J’ai oublié d’ôter la cale de mon «Duro» avant de le démarrer. Conséquence: la pièce métallique de quelques kilos est devenue ma femme pour vingt-quatre heures, partageant mon lit, ma douche et mes repas. En remettant «Calimera» dans sa prison de métal, j’ai presque eu un pincement au cœur.

Durant cette semaine de détente, c’est un événement des plus virils qui fut le plus marquant. Alors qu’on travaillait sur nos chars «Piranhas», un cri de groupe a retenti non loin, signe qu’une section pompe au nom de son chef. Ni une ni deux, selon l’ordre du sergent, notre section court à côté et se met à les imiter, en plus fort bien sûr, et à les tourner en dérision. Puis une autre section fait de même et on s’est retrouvé dans une compétition de pectoraux et de décibels au milieu de la place d’armes. On s’est arraché la voix. Et le pire dans tout ça, c’est que c’était génial! C’est primitif, mais on se sent galvanisé, transcendé par la force animale qui émane du groupe. Après un mois, l’homme des casernes s’est un peu mué en homme des cavernes.