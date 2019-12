Pas de tournant écologique sans virage budgétaire

La prise de conscience de l’urgence climatique et de l’effondrement de la biodiversité se traduit par l’essor d’un mouvement populaire de masse. On attendrait que ces enjeux majeurs se traduisent dans les priorités budgétaires pour 2020 d’un des pays les plus riches. Mais la réalité des chiffres montre que la majorité de droite, tant au niveau fédéral que dans le canton de Vaud, l’entend autrement.

En fait d’urgence, cette majorité est avant tout soucieuse de favoriser les contribuables les plus aisés. Au niveau fédéral, 350 millions d’allégements fiscaux par an ont été votés pour les foyers aux plus hauts revenus. Dans le canton de Vaud, la baisse de 35% de l’imposition du bénéfice des entreprises en 2019 ne suffit pas aux défenseurs des plus privilégiés, qui ont obtenu de nouvelles déductions sur cet impôt dès 2020, avec la caution d’un Conseil d’État à majorité PS-Verts.

Ces allégements fiscaux privent l’État des ressources financières indispensables pour la transition écologique. Pire, ils alimentent directement le dérèglement climatique non seulement en accordant plus de moyens aux ménages les plus aisés, ceux qui polluent le plus par exemple en multipliant les déplacements en avion, mais aussi en favorisant des multinationales telles Glencore ou Vale, responsables des plus graves atteintes à l’environnement.

Les partis bourgeois ne sont pas aussi généreux lorsqu’il s’agit de mesures environnementales. Ils ont écarté les propositions visant à renforcer au budget 2020 de la Confédération les fonds pour la biodiversité ou pour les énergies renouvelables, au point de compromettre les objectifs de la pourtant timorée Stratégie énergétique 2050. Tandis que dans le canton de Vaud, les montants supplémentaires affectés à la politique écologique en 2020 représenteront seulement 0,1% du budget, une proportion dérisoire.

Une montée en puissance budgétaire, reposant sur une fiscalité progressive et redistributrice, est pourtant nécessaire pour conjuguer réponse à l’urgence écologique et justice sociale. Au parlement cantonal, mon groupe politique a ainsi proposé pour 2020 une hausse de la subvention aux transports publics, afin d’améliorer la desserte, tout en abaissant les tarifs. L’idée, repoussée sans surprise par la majorité, était d’encourager la population à privilégier un mode de déplacement respectueux de l’environnement, à l’exemple de la centaine d’agglomérations dans le monde qui ont déjà introduit la gratuité des transports publics. Une approche incitative pour une écologie populaire, à rebours des projets de taxe ou d’augmentation des prix des transports, qui suscitent des révoltes légitimes de la France au Chili.

Transports, énergie, biodiversité: la sauvegarde de l’environnement n’appelle pas que des slogans, mais de substantielles ressources budgétaires.