Tous ces bienheureux qui savent faire la sieste

Je vois ces jours-ci dans les parcs et jardins de Vevey beaucoup de gens faire la sieste. Ils sont partout, dans leurs beaux costumes, comme des fleurs qui auraient poussé là en quelques minutes. Je les envie. Personnellement, je ne connais pas la sieste. Je n’y arrive pas. Ou quand par miracle je m’évapore lentement dans un sommeil inattendu, dans mon fauteuil ou sur le canapé, au cœur de l’après-midi, vous pouvez être certain qu’un monsieur arrive pour un colis à déposer chez moi pour le voisin, que le téléphone sonne pour me proposer de l’inutile, ou pour ne rien me proposer, et pour ne même pas me répondre. C’est la vie, ce n’est pas grave, mais c’est ainsi que je n’ai plus le moindre espoir de faire un jour une vraie sieste comme s’en offrent, avec raison, les figurants de la Fête des Vignerons.

Ce monsieur, sur la photo ci-dessus, dormait de tout son être alors qu’à côté de lui de la musique sonnait très fort dans les oreilles de tout le monde. Heureux homme, serein, parti sur une planète dont il est revenu plus tard frais comme une perche du Léman pour filer dans l’arène. J’en ai observé un autre qui dormait, adossé à un mur, la tête dans ses mains, les mains sur ses genoux. Je suis repassé une demi-heure plus tard, il était toujours dans la même position, figé, comme une statue contemporaine. J’aurais pu lui accrocher une étiquette avec un prix et le vendre à un passant, je suis sûr qu’il ne se serait réveillé qu’une fois arrivé chez son nouveau propriétaire.

J’ai vu des Cent Suisses et des Cent pour Cent flemmer sur le pédalo au repos dans les entrailles de l’arène. Ils m’ont rappelé un concierge, un homme merveilleux d’origine mauricienne, qui travaillait à l’entretien des locaux de «24 heures». Pendant sa pause, dans les vestiaires du personnel, il plaçait deux fauteuils de bureau face à face et s’endormait sur ce lit de sixième classe en trois secondes. Il m’avait confié qu’en dormant ainsi il retournait un peu au pays.

La sieste, ces temps-ci, est la meilleure amie des figurants. Pas encore la mienne. Mais rien que de les voir s’abandonner ainsi à leur fatigue, je sens que tout est encore possible, et que j’aurai droit un jour à ce moment de grâce dont Dany Laferrière a dit: «La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exténué…»