Le sens du travail retrouvé

Alors que l’économie est au ralenti pour préserver autant que possible la santé publique et que le système de santé est mis à rude épreuve, apparaissent en pleine lumière les métiers indispensables à notre vie quotidienne. Chacun et chacune peut en faire la liste, des métiers de la santé aux vendeuses, des nettoyeuses aux paysans. Sans oublier les électriciens, les informaticiens sans qui tout serait bloqué.

Essentiels aussi sont les enseignants et les artistes qui nous permettent d’apprendre et de nous élever. Enfin, n’oublions pas nos édiles, les exécutifs fédéraux, cantonaux et communaux amenés à prendre des décisions jour après jour pour que nous puissions vivre le mieux possible.

«Le travail consiste d’abord à «prendre soin». On le ressent très fortement en ces temps d’incertitude où tout devient fragile, vulnérable»

Tel est bel et bien le sens premier du travail humain, servir la vie: nous nourrir, nous vêtir et nous loger en premier lieu, mais aussi cultiver les diverses dimensions de notre existence. En un mot, et pour paraphraser le pape François dans son encyclique «Laudato Si», le travail consiste d’abord à «prendre soin». On le ressent très fortement en ces temps d’incertitude où tout devient fragile, vulnérable.

Parmi toutes ces activités du «prendre soin», une majorité est prise en charge par les femmes. Et les rémunérations ne sont pas toujours à la hauteur de leur valeur. Heureusement, les applaudissements répétés chaque soir signalent la reconnaissance de toute une société envers ces personnes.

Dans les réseaux de solidarité

Plus encore, une bonne partie de ce «prendre soin» est accomplie gratuitement. Les tâches domestiques, les soins donnés aux proches, le travail associatif… On le voit bien maintenant à travers les réseaux de solidarité qui se mettent en place. Le travail gratuit nous relie les uns aux autres, fait tenir les familles, entretient les espaces de convivialité. Que se passera-t-il quand la crise sera terminée? Tout redeviendra-t-il comme avant?

En pensant aux tâches les plus indispensables pour notre vie, en pensant aux échanges qui nous permettent d’être plus humains, quelles sont les priorités à mettre pour l’après-crise afin que notre société soit la plus résiliente possible?

Viendra alors le temps de se souvenir que l’essentiel est de «prendre soin» en continuant de privilégier les activités qui cultivent la vie et l’enrichissent. Viendra alors le temps d’organiser le travail, quel qu’en soit le contenu, de telle manière à ce qu’il prenne soin des travailleurs, des clients, de l’environnement social, culturel et naturel. Car tel est son sens profond.

Il n’est pas trop tôt pour aborder ces questions. Car la manière dont nous gérons la crise aujourd’hui, individuellement et collectivement, prépare déjà ce qui viendra demain. Rappelons-nous, la crise est le temps du choix, de la décision!